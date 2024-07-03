台中大安港媽祖文化園區興建營運移轉案 正式公告招商

台中市大安港媽祖文化園區是台中市海線重大觀光建設，其中媽祖雕像已尋得民間單位捐贈，預計8月舉辦動工祈福儀式，委託營運部分已於今年6月28日起正式辦理公告招商，預計9月30日截止收件。

台中市觀旅局長陳美秀表示，大安港媽祖文化園區是海線地區少數擁有第一排海景的遊憩用地，地理位置絕佳，距離台61線車程僅約3分鐘、大甲市區約15分鐘、高美濕地約15分鐘、三井Outlet約20分鐘。

園區以「推展文化觀光特色旅遊」為主軸，結合媽祖文化、海洋生態、休閒娛樂等元素，打造中台灣海線觀光新亮點，目前三層樓的遊客中心於7月份起每日開放免費參觀，上午9時至12時，下午1時至4時，周一休館，內有展覽廳、會議室、宴會廳等多功能空間可供各類活動、會議規劃運用。

觀旅局表示，隨著媽祖園區的推動，觀旅局成功爭取交通部觀光署核定總計畫經費3000萬元辦理「大安濱海樂園南園整體景觀環境優化計畫」，持續做媽祖園區環境設施改善工作，包含停車空間優化、整體環境綠美化等項目，備受各界關注的媽祖雕像，已取得雜項執照，下半年將與招商作業同步進行動工，將媽祖園區打造成優質觀光勝地。

觀旅局指出，為讓園區更符合地方需求，擴大以ROT +BOT的民間參與方式推動，以媽祖文化、自行車友善空間、藝文和展演場域設置、水域活動、美食與在地農特產品等為主題，並開放設置高品質住宿服務項目作為招商誘因，盼有效運用大安海岸邊完整且寬廣的遊憩用地，帶動當地觀光產業發展，打造中台灣海線地區最耀眼的新興旅遊地。

觀旅局說明，此案詳細資訊可至財政部推動促參司民間參與公共建設資訊網站下載招商文件，資訊也公開在台中市政府財政局民間參與公共建設專區、台中市政府觀光旅遊局官網及台中市風景區管理所官網，歡迎各界參與投資。