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南投草屯醫療次區將整併 南基醫院預計4年後完工啟用

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投基督教醫院斥資46億擴建新大樓（未來規畫圖），目前已開始動工興建，預計2028年完工啟用，將提供醫學中心等級醫療服務。記者黑中亮／翻攝
南投基督教醫院斥資46億擴建新大樓（未來規畫圖），目前已開始動工興建，預計2028年完工啟用，將提供醫學中心等級醫療服務。記者黑中亮／翻攝

南投基督教醫院為提供南投鄉親更完整的醫療資源，斥資46億，已經在南崗一路的新址上，開始動工興建新的醫療大樓，預計2028年將完工啟用，提供醫學中心等級的醫療服務外，衛生局長陳南松並表示，今年4月更獲衛福同意，將南投市跟草屯鎮修正成同一個次區叫做「南草次區」，增加新醫院及床房數，共同擴大醫療量能。

南投衛生局局長陳南松表示，縣內現有南投、草屯、埔里、竹山等4個醫療次區，除衛福部立南投醫院屬於區域醫院外，其他3個市區的醫療院所都只是地區醫院，病床數限定在150床以下，在目前醫療許可床數（每萬人50床）限制下，南投市和草屯鎮目前同為接近10萬人的鄉鎮市，然而分成兩個次區，分別只有500床位的上限，造成地區醫療的發展受限。

陳南松說，現有醫療區域畫分已10年沒檢討，衛福部醫政司今年召集9縣市各自提出新版醫療區域畫分，盼檢討後能讓新醫院進駐及提升病床數；徵詢草屯鎮現有地區醫院皆無意擴大，因此建議將南投、草屯合併成為「南草次區」，未來以20萬區域人口為基數，爭取將衛福部立南投醫院以及南投基督教醫院同時擴大，未來朝向達到350至500床等級的區域醫院，提升南投縣的醫療品質。

陳南松強調，雖然一度造成草屯地區醫界人士的反彈，擔心未來勢必形成「大醫院吃掉小醫院」，甚至是地區醫院原有病患的流失，但目前已得到南投縣醫師公會的支持，衛福部醫事司5月底針對調整醫療區域畫分，已公告修正草案，規畫新增或調整現行醫療區域，將預告60日，廣納各界意見後，正式公告符合大多數民眾的醫療需求。

南投基督教醫院斥資46億擴建新大樓，目前已開始動工興建，預計2028年完工啟用，將提供醫學中心等級醫療服務。記者黑中亮／翻攝
南投基督教醫院斥資46億擴建新大樓，目前已開始動工興建，預計2028年完工啟用，將提供醫學中心等級醫療服務。記者黑中亮／翻攝

南投縣 衛生局 衛福部

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