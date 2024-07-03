沒公德心！死青蛙、死老鼠丟廚餘 彰化清潔隊員欲哭無淚
彰化縣環保局7月1日起加強稽查各鄉鎮市垃圾分類，溪州焚化廠對未做好分類的清潔車會退運，3天來已有12鄉鎮共12輛垃圾車被退運，但也傳出有民眾將死青蛙、死老鼠丟進廚餘，還有回收的餐盒已爬滿蛆，讓女清潔隊員嚇得花容失色。
「鄉親阿，關心咱ㄟ清潔隊長及垃圾車司機，不要讓他們再為大家被處罰了。」彰化市長林世賢也在臉書呼籲市民務必做好資源回收，別讓清潔隊員成為代罪羔羊，因為彰化市有一輛垃圾車被查出可回收物過多，不僅被退運，清潔隊因年度記點已達24點，清潔隊長洪崇棠與垃圾轉運車司機都必須到溪州焚化廠接受4小時上課講習。
「我們被全車退運了。」田中清潔隊也在臉書哀號，小編並貼出哭哭表情，清潔隊說為因應環保局7月1日回收分類新政策上路，清潔隊員全體備戰，雖氣溫酷熱，還是加強做沿線稽查、下鄉宣導等，但還是因檢出16件回收物被全車退運。
3日來垃圾車被溪州焚化廠退運的有彰化市、田中鎮、北斗鎮、鹿港鎮、福興鄉、伸港鄉、芳苑鄉、溪湖鎮、員林市、溪州鄉、埔鹽鄉、和美鎮共12車。
還有清潔隊說，因加強宣導要回收廚餘，竟發現有民眾將死雞和死貓丟資源回收車，或將死青蛙、死老鼠丟進廚餘，死屍在廚餘中漲大，讓處理的清潔隊員都作嘔，呼籲這些得當垃圾處理，請民眾要有公德心。
彰化縣垃圾分類稽查新制是溪州焚化廠加強各鄉鎮市垃圾車入場稽查，若發現一袋垃圾中含有超過12件可回收物，或30%以上的生熟廚餘，將對整車垃圾退運，並對垃圾量較高的鄉鎮市提高檢查頻率。而民眾若未做好分類清潔隊可拒收垃圾，或依法處1200元以上、6000元以下罰鍰。
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