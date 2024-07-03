沒公德心！死青蛙、死老鼠丟廚餘 彰化清潔隊員欲哭無淚

彰化縣環保局7月1日起加強稽查各鄉鎮市垃圾分類，溪州焚化廠對未做好分類的清潔車會退運，3天來已有12鄉鎮共12輛垃圾車被退運，但也傳出有民眾將死青蛙、死老鼠丟進廚餘，還有回收的餐盒已爬滿蛆，讓女清潔隊員嚇得花容失色。

「鄉親阿，關心咱ㄟ清潔隊長及垃圾車司機，不要讓他們再為大家被處罰了。」彰化市長林世賢也在臉書呼籲市民務必做好資源回收，別讓清潔隊員成為代罪羔羊，因為彰化市有一輛垃圾車被查出可回收物過多，不僅被退運，清潔隊因年度記點已達24點，清潔隊長洪崇棠與垃圾轉運車司機都必須到溪州焚化廠接受4小時上課講習。

「我們被全車退運了。」田中清潔隊也在臉書哀號，小編並貼出哭哭表情，清潔隊說為因應環保局7月1日回收分類新政策上路，清潔隊員全體備戰，雖氣溫酷熱，還是加強做沿線稽查、下鄉宣導等，但還是因檢出16件回收物被全車退運。

3日來垃圾車被溪州焚化廠退運的有彰化市、田中鎮、北斗鎮、鹿港鎮、福興鄉、伸港鄉、芳苑鄉、溪湖鎮、員林市、溪州鄉、埔鹽鄉、和美鎮共12車。

還有清潔隊說，因加強宣導要回收廚餘，竟發現有民眾將死雞和死貓丟資源回收車，或將死青蛙、死老鼠丟進廚餘，死屍在廚餘中漲大，讓處理的清潔隊員都作嘔，呼籲這些得當垃圾處理，請民眾要有公德心。