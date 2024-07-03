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愛攝客注意！南投清境星空攝影大賽開跑 最高獎金1.5萬

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投清境星空攝影大賽開跑，最高獎金有郵政禮券1萬5千元，還有清境4人房住宿券1張。圖／南投縣政府提供
南投清境星空攝影大賽開跑，最高獎金有郵政禮券1萬5千元，還有清境4人房住宿券1張。圖／南投縣政府提供

合歡山是國內首座、亞洲第3座國際暗空公園，而夏天是最適合觀星的季節，南投縣政府結合南投星空季，辦理清境夏夜星空活動，並舉辦清境星空攝影大賽，廣邀「好攝客」用鏡頭摘星，最高獎金1萬5千元，還有清境4人房住宿券1張。

合歡山地區景色宜人，自清境上至昆陽、武嶺等地海拔高，入夏氣溫涼爽，更因高山幾無光害，觀星品質優良，2019年獲國際暗天協會（IDA）認證通過，成為台灣首座、亞洲第3座國際暗空公園，縣府近年串連地方加強推動星空產業鏈。

為友善星空，提升合歡山觀星品質，官民合作透過清境地區以上旅宿入夜9時後關燈、路燈光線調整等降低人為光害，更強化觀星平台、星空劇場、圓頂天文台等設施，夏季更辦理星空季活動，擴大促進縣內觀星旅遊，同時推廣天文教育。

縣府表示，清境地區每年會辦理夏夜星空活動，今年也與星空季結合，除推出星光系列活動及優惠方案，更舉辦「清境星空攝影大賽」，鼓勵民眾到山上過夜，白天順遊清境農場、高空觀景步道、武嶺等，晚上透過專業天文導覽追星拍銀河。

而今年的清境星空攝影大賽，拍攝主題為仁愛鄉內合歡山、清境地區內拍攝，日夜均可，拍攝時間於今年6月至9月間，歡迎「好攝客」參賽，組別分為最佳人氣組及專業攝影組，人氣組須依規定上傳臉書將依按讚數排名，並給予獎勵。

專業攝影組則將取金銀銅獎3名、優選5名及佳作20名，金獎為郵政禮券1.5萬元、銀獎1.2萬元、銅獎1萬元，且均有清境4人房住宿券1張，其餘獎項及活動詳情可參閱「樂旅南投」臉書（https://www.facebook.com/nantouwelcome）。

南投清境星空攝影大賽開跑，最高獎金有郵政禮券1萬5千元，還有清境4人房住宿券1張。圖／南投縣政府提供
南投清境星空攝影大賽開跑，最高獎金有郵政禮券1萬5千元，還有清境4人房住宿券1張。圖／南投縣政府提供

合歡山 清境農場

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