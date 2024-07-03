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員榮總醫院動土估116年啟用 成南彰化最大醫療體系

中央社／ 彰化3日電
位在彰化縣員林市的員榮醫療體系員榮總醫院新建工程3日舉行動土典禮，預計民國116年啟用，員榮醫療體系總院長張克士（右2）、親民黨主席宋楚瑜（右）等人出席。中央社
位在彰化縣員林市的員榮醫療體系員榮總醫院新建工程3日舉行動土典禮，預計民國116年啟用，員榮醫療體系總院長張克士（右2）、親民黨主席宋楚瑜（右）等人出席。中央社

位於員林市的員榮醫療體系員榮總醫院新建工程今天動土，預計民國116年啟用，加上原有院區總床位近1200床，將成南彰化規模最大醫療體系，也為南投、雲林注入醫療新量能。

員榮總醫院今天舉行動土儀式，員榮醫療體系總院長張克士、衛生福利部中央健康保險署長石崇良、親民黨主席宋楚瑜、前內政部長李鴻源等人與會。

張克士致詞時表示，彰化縣26鄉鎮中有15鄉鎮沒有醫院，員林以南幾乎倒光，員榮醫療體系願在醫療資源不足地區，勇敢承擔搶救生命、治療病患重責大任。

張克士說，員榮總醫院床數有800床，連同現有員榮、員生院區既有床位，體系總床位將達近1200床，是南彰化規模最大醫療體系，除讓南彰化鄉親享有更完整醫療服務，同時也能服務南投、雲林等醫療資源較匱乏縣市。

新總院將引進各種智慧醫療創新項目，設有心臟血管中心、消化醫學中心、神經醫學中心、癌症整合治療中心、骨關節與脊椎中心、高齡醫療中心等12大特色醫療中心。

張克士指出，將持續努力以建構智慧醫院及培養跨領域人才為目標，結合溫馨醫療與智慧科技，讓診斷更精準、病人更安全、流程更友善、就醫更溫馨，成為智慧醫療領先與標竿的醫療體系。

員榮總醫院位於台76線林厝交流道出口處，同時也鄰近今年底即將通車的東彰快速道路，聯外交通便利，預計116年落成啟用。

榮總 醫學

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