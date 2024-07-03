王惠美率團參訪德國運輸系統 做為彰化推動輕軌借鏡

彰化縣府為推動軌道交通，縣長王惠美率團參訪德國公共運輸系統，踏察知名大學城海德堡市的公共運輸成功經驗，體驗法蘭克福鐵路總站與輕軌共構系統優點，將做為未來規劃彰化及員林兩條輕軌路網參考。

王惠美表示，縣府推動彰化鐵路高架化和捷運串連興建共構，並藉由推動彰化交流道特定區開發新城區，才能讓彰化的城市發展更現代化，未來彰化交流道特定區的開發，一定要有不同的思維模式，可參考德國模式，未來透過台鐡和捷運站體的重新規劃，可以解決花壇調車場設立而必須拆屋徵地所造成的民怨，交通方便後，再配合產業發展，人留得住，才能造就美好彰化，幸福城市。

縣府表示，海德堡是歷史悠久的古城及大學重鎮，人口與彰化市相近，彰化市也有彰師大及建國科大，兩個城市都有老城區和新城區，海德堡能有完善的輕軌和公車運輸規劃，法蘭克福鐵路總站整合德鐵、高鐵、城市快鐵和捷運的經驗。

縣府團隊還體驗搭乘輕軌和客運，海德堡的輕軌及公車班次十分密集，規劃完善的輕軌、客運和自行車道，提供居民和遊客便利的交通，選擇轉乘也很便利，而且輕軌和客運共用部分路段，達到非常好的交通網。縣府目前正在辦理彰化鐵路高架化及台中捷運綠線延伸彰化的軌道系統的綜合規劃，德國公共運輸的巧思及創意都會提供規劃公司納入參考，王惠美也希望中央能夠繼續支持縣府提出規劃中的彰化及員林兩條輕軌路網。

王惠美說，不管是捷運、輕軌，對於彰化的發展都非常重要，這次特別來海德堡城市輕軌及法蘭克福鐵路總站共構系統，不同的交通規劃都提供彰化一個具體的交通願景，期待各級民代及鄉親一起支持，讓彰化能夠脫胎換骨。

參訪團也發現法蘭克福獨特的終端式火車停靠方式，火車駛入車站後會原地換向駛出，加上停靠月台非常多，不僅能容納更多的火車停靠，轉車更方便，對於行動不便的民眾更具便利性，火車總站也結合了城市快鐵和捷運，加上車站外面的輕軌，乘客可透過這些公共交通工具立即轉乘，節省許多時間。