到奧萬大避暑注意！這5天只服務團客 一般客禁入

夏日炎炎，最適合上山避暑，南投仁愛奧萬大國家森林遊樂區推出2天1夜的森林癒療套裝遊程，帶遊客深入探索奧萬大；但林業署南投分署提醒，奧萬大聯外道路8.4K處自8日至12日施工，該期間僅服務預約團客，暫停一般遊客入園。

林業及自然保育署南投分署指出，奧萬大海拔高度約1200公尺，位居中海拔山區，年均溫介於19至22度間，入夏後涼爽宜人，民眾可透過森林步道穿梭山林間，更因生態、天文等資源豐富，不僅適合避暑，也適合親子家庭深入探索共學。

迎接暑假，奧萬大森林遊樂區7月11至12日推出2天1夜森林癒療套裝遊程，遊客可入住綠野山莊主題房，縱情在奧萬大跑跳，並有專人導覽解說夏夜銀河星空、體驗步道探險、森林療癒、在地食農美食等，深入了解奧萬大之美。

林業署南投分署表示，暑期之初的「奧萬大森林療癒團」一團16人，僅此一團，食宿門票全包每人2200元起，可客製化調整需求，有興趣可洽奧萬大自然教育中心，如報名秒殺會考量客製化加場。