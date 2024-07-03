到奧萬大避暑注意！這5天只服務團客 一般客禁入
夏日炎炎，最適合上山避暑，南投仁愛奧萬大國家森林遊樂區推出2天1夜的森林癒療套裝遊程，帶遊客深入探索奧萬大；但林業署南投分署提醒，奧萬大聯外道路8.4K處自8日至12日施工，該期間僅服務預約團客，暫停一般遊客入園。
林業及自然保育署南投分署指出，奧萬大海拔高度約1200公尺，位居中海拔山區，年均溫介於19至22度間，入夏後涼爽宜人，民眾可透過森林步道穿梭山林間，更因生態、天文等資源豐富，不僅適合避暑，也適合親子家庭深入探索共學。
迎接暑假，奧萬大森林遊樂區7月11至12日推出2天1夜森林癒療套裝遊程，遊客可入住綠野山莊主題房，縱情在奧萬大跑跳，並有專人導覽解說夏夜銀河星空、體驗步道探險、森林療癒、在地食農美食等，深入了解奧萬大之美。
林業署南投分署表示，暑期之初的「奧萬大森林療癒團」一團16人，僅此一團，食宿門票全包每人2200元起，可客製化調整需求，有興趣可洽奧萬大自然教育中心，如報名秒殺會考量客製化加場。
林業署南投分署也提醒，為因應7月8至12日奧萬大聯外道路8.4K處例行工程施行，為免過多干擾影響施工，該期間採團進團出入園，暫停一般遊客入園，只服務團客，但一般團客務必提前致電中心預約，請配合及體諒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言