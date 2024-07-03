南投草屯小型焚化爐 年底前拆除

南投草屯鳥嘴潭人工湖即將啟用，縣府正加緊外運打包草屯堆置垃圾，預定在年底前拆除草屯公所斥資2億元卻停爐近20年的小型焚化爐。彰化環保局則自7月起加嚴稽查垃圾分類，兩天來，抽檢未過的清潔車，2天累計10車遭退運，違規項目以紙容器、塑膠容器居多。

草屯垃圾場鄰近鳥嘴潭人工湖，場內垃圾一度堆成逾9萬公噸、5層樓高的垃圾山，衍生汙染水源疑慮；縣府近年加緊外運處理、分選打包等作業，更規畫拆除閒置近20年的小型焚化爐。

環保局指出，焚化爐是1997年行政院補助草屯鎮公所以BOT設置，但因垃圾處理成本過高，公所無力負擔，也無法符合最新的汙染防制標準，2006年底停機至今，已逾使用年限，中央將所有權從公所移轉給縣府。縣府已向環境部爭取1800萬元拆除，預計8月招標，年底前拆除。

彰化縣環保局自7月1日起，將薄片塑膠、舊衣、紙容器等回收物品列為重點稽查目標，首日整車退運7車，昨天續有溪湖鎮、員林市及溪州鄉3車被退運。其中，彰化市公所清潔隊因為年度記點已達24點，清潔隊長洪崇棠與垃圾轉運車司機都必須到溪州焚化廠接受4小時上課講習。

彰化縣環保局表示，目前各鄉鎮市清潔隊都會在沿線進行垃圾檢查，只要在1包垃圾中發現含有3件以上的資收物，即會指導現場分類，但整袋垃圾中含過多資收物也會拒收；如勸導後仍未改善，則依廢棄物清理法開罰，最高6千元。