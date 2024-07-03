聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投草屯小型焚化爐 年底前拆除
南投草屯鳥嘴潭人工湖即將啟用，縣府正加緊外運打包草屯堆置垃圾，預定在年底前拆除草屯公所斥資2億元卻停爐近20年的小型焚化爐。彰化環保局則自7月起加嚴稽查垃圾分類，兩天來，抽檢未過的清潔車，2天累計10車遭退運，違規項目以紙容器、塑膠容器居多。
草屯垃圾場鄰近鳥嘴潭人工湖，場內垃圾一度堆成逾9萬公噸、5層樓高的垃圾山，衍生汙染水源疑慮；縣府近年加緊外運處理、分選打包等作業，更規畫拆除閒置近20年的小型焚化爐。
環保局指出，焚化爐是1997年行政院補助草屯鎮公所以BOT設置，但因垃圾處理成本過高，公所無力負擔，也無法符合最新的汙染防制標準，2006年底停機至今，已逾使用年限，中央將所有權從公所移轉給縣府。縣府已向環境部爭取1800萬元拆除，預計8月招標，年底前拆除。
彰化縣環保局自7月1日起，將薄片塑膠、舊衣、紙容器等回收物品列為重點稽查目標，首日整車退運7車，昨天續有溪湖鎮、員林市及溪州鄉3車被退運。其中，彰化市公所清潔隊因為年度記點已達24點，清潔隊長洪崇棠與垃圾轉運車司機都必須到溪州焚化廠接受4小時上課講習。
彰化縣環保局表示，目前各鄉鎮市清潔隊都會在沿線進行垃圾檢查，只要在1包垃圾中發現含有3件以上的資收物，即會指導現場分類，但整袋垃圾中含過多資收物也會拒收；如勸導後仍未改善，則依廢棄物清理法開罰，最高6千元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言