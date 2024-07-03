中捷橘線可行性研究 有條件通過

交通部昨天有條件審查通過「台中都會區大眾捷運系統機場捷運（橘線）可行性研究」，附帶決議要求，市府綜合規畫階段須深入分析重點轉乘站的介面處理，以及與藍線交會過軌細節，提供具體計畫及修正意見，再函報行政院核定。

台中市長盧秀燕感謝中央支持，隨綠線通車、藍線綜合規畫核定，如今機捷可行性研究通過，中捷將構成雙十字軸線，完善大台中的軌道運輸服務。

台中機場捷運橘線全長29.23公里，共設26個站點，包括15座高架車站、11座地下車站。以台中國際機場為起點，終點鄰近霧峰區省諮議會，總經費1396億元。若後續經行政院核定，啟動用地取得、設計、施工，預計全線需14年完工。

中市府指出，中捷橘線行經大雅中清路五段鄰近機場跑道，空軍基地圍牆退縮、禁限建、航高限高規定複雜，且難以解決。國民黨立委楊瓊瓔曾在前2年3度舉辦協調會，與國防部、民航局、公路局等單位達成共識，排除建設困難。

立委黃健豪說，台中是直轄市、中部第一大城，只有一條捷運完全不夠，惟有加上藍線、橘線、綠線構成的路網，才能解決台中交通問題，帶動在地經濟。他也在會中強調，大眾運輸強調自償率及經濟效益，橘線經過市區重要商圈、大專院校及醫院，營運及開發收入足以支應營運費用。

他認為，台灣4個國際機場，松山、桃園、小港機場都有捷運經過，僅台中清泉崗機場沒有，捷運橘線（機場線）真的有必要盡快審查通過、興建。

台中市交通局長葉昭甫說，審查會中裁示，藍線與機捷共用機廠的交會過軌及重點轉乘站規畫，須納入綜規階段深入分析，後續將依委員及機關代表意見修正內容，含重要轉乘場站便利性、軌道配置及營運模式，重新檢核財務計畫估算等項目，修正後盡速提報交通部函報政院核定。