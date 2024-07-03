台中中小學舊課桌椅 3年4.5億全換新

台中市一半的國中小學生課桌椅超過使用年限，市長盧秀燕昨宣布推出「陪你長大」計畫，全面汰換。教育局長蔣偉民說，總經費4.5億，分3年完成，今年底先汰換國小高年級、國中三年級學生桌椅；桃園市近8年新購6萬2555套課桌椅，另約12萬套老舊損壞者優先汰換，將逐年編列預算改善。

盧秀燕表示，台中市國中小有314所、22萬多名學生，課桌椅因老舊或不合身型，影響學習、坐姿及視力，雖然汰換的預算非常龐大，卻非做不可。

教育局調查，學生與家長有超過7成偏好可調式課桌椅，原因是「可配合身高調節高度」、「坐起來比較舒適且符合使用需求」，估計需要汰換的課桌椅約15萬471套，市府規劃分3年更新為可調式課桌椅，汰換順序為國小高、中、低年級；國中三、二、一年級，3年內完成。

蔣偉民指出，汰換下來且堪用的課桌椅，將優先調整到校內其他教學空間使用，其餘報廢，循程序再上惜物網拍賣。

西屯區泰安國小校長邱義隆表示，孩子成長的速度很快，原本坐的桌椅高度不協調且每學期都要搬動調換，現在的可調式課桌椅配合學生高度，優化學習環境。

學生表示，新桌椅可依身高調整高度，坐起來舒服，抽屜的空間寬敞，方便找尋物品，還有掛勾可使用；也有學生說，以前木製椅子有木屑，坐起來刺刺的，桌子也太高。

桃園市教育局教育設施科長鄭卉玶表示，市府每年都補助各校汰換課桌椅，去年編列800萬元採購6634套；今年編列1400萬元，預計可補助採購1萬套，已陸續分配至各校；考量可調式課桌椅易從調整處斷裂，且較大較重、學生不易搬動，目前桃園市仍採用教育部規定的新型課桌椅，造型簡樸、堅固又安全，並提供15種型號，符合各種學生身高使用。

鄭卉玶說，各校課桌椅汰換審核以增班教室為優先，課桌椅數量不足者次之，其餘老舊損壞的課桌椅，教育局每年皆會調查需求採購。