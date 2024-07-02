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台中藝博7/19登場！76家國內外畫廊 日月千禧酒店房內開展

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中藝博7月19日登場，將匯集76家國內外畫廊在台中日月千禧酒店房間內開展。記者趙容萱／攝影
台中藝博7月19日登場，將匯集76家國內外畫廊在台中日月千禧酒店房間內開展。記者趙容萱／攝影

「ART TAICHUNG 2024台中藝術博覽會」7月19日至7月21日在台中日月千禧酒店登場，今年共匯集80個展間、76家國內外畫廊參展，首創企業收藏特展，並提供3項青年藝術獎項特展，提供青年藝術家創作舞台；迎接疫後AI時代，不但專刊電子化，並研發自主線上展廳平台，上線也能看展。

中華民國畫廊協會理事長陳菁螢說，台中藝博今年有67家台灣畫廊、9家海外畫廊，其中19家首次參展，包括5家海外畫廊，另有4個青年、企業特展，以及2場講座，服務台移至五樓。

陳菁螢指出，今年台中藝博八大亮點，包括專刊數位化、自主研發線上展廳、獨立服務平台與展會動線、企業收藏特展、館際聯盟合作、三大青年獎項、展覽期間藝術講座以及客戶服務與貴賓服務的全面升級。

台中藝博今年特邀在地標誌性企業，包括龍寶建設臻品藝術中心、陸府建設陸府生活美學教育基金會、豐邑建設豐藝館，舉辦「天際線Above the Sky」企業收藏特展，透過企業藝術珍藏，展示企業對藝術的熱愛與背後的故事。

陳菁螢說，台中藝博今年持續與中部美術館舍結合館際聯盟，和6家藝文場館加入展訊，包括國立台灣美術館、國立新竹生活美術館、台中市立大墩文化中心、彰化縣立美術館、亞洲大學現代美術館以及順天藝術中心。

陳菁螢指出，台中藝博今年與台中市大墩文化中心展出的「藝術新聲」、新竹生活美學館主辦的「璞玉發光」、由畫廊協會會員組成評審團隊，擔任國立台灣藝術大學藝術學院畢業展評審所選出的「台藝新人獎」等三項青年藝術獎項合作舉辦特展，提供年輕藝術家創作舞台。

台中藝博7月19日登場，將匯集76家國內外畫廊在台中日月千禧酒店房間內開展。記者趙容萱／攝影
台中藝博7月19日登場，將匯集76家國內外畫廊在台中日月千禧酒店房間內開展。記者趙容萱／攝影
台中藝博7月19日登場，將匯集76家國內外畫廊在台中日月千禧酒店房間內開展。記者趙容萱／攝影
台中藝博7月19日登場，將匯集76家國內外畫廊在台中日月千禧酒店房間內開展。記者趙容萱／攝影

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