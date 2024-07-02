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彰化垃圾分類大稽查次日！3垃圾車被退運「累計10車」 居民怨：太嚴苛

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣環保局從七月一日起，針對垃圾分類加嚴稽查，累計兩天來，已有10輛清潔車被整車退運。圖／環保局提供
彰化縣環保局從七月一日起，針對垃圾分類加嚴稽查，累計兩天來，已有10輛清潔車被整車退運。圖／環保局提供

彰化環保局自7月1日起，將薄片塑膠、舊衣、紙容器等回收物品列為重點稽查目標，自昨天首日整車退運7車抽檢未過的的7輛清潔車，今天續有溪湖鎮、員林市及溪州鄉共有3輛被退運，合計兩天來有10車被退運，違規項目以紙容器、塑膠容器居多。

昨天加嚴稽查首日，各公所清潔車收運垃圾後，送往溪州焚化廠，經落地抽檢18車次，分別有彰化市、田中鎮、北斗鎮、鹿港鎮、福興鄉、伸港鄉及芳苑鄉共7車，抽檢不合格整車遭退運。其中，彰化市公所清潔隊因為年度記點已達24點，清潔隊長洪崇棠與垃圾轉運車司機都必須到溪州焚化廠接受4小時上課講習。

被退運的田中鎮公所清潔隊，在臉書中告訴鎮這個壞消息，強調經隊員全體備戰，在酷熱天氣，透過晨間定點、布線、沿線稽查，並下鄉宣導，但仍因分類做得不夠好，還是被退運，希望鎮民依規定做好分類。有的民眾則抱怨這項分類規定太嚴苛。

彰化縣環保局指出，目前垃圾中含最多回收物品，包括薄片塑膠、舊衣、紙容器等物品，常被民眾忽視，環保局7月1日起，列為重點檢查目標。若發現一袋垃圾中含有超過12件可回收物或30%以上的生熟廚餘，即對整車垃圾退運處理，並對垃圾量較高的鄉鎮市提高檢查頻率。

彰化縣環保局指出，資源回收分類包含紙類、紙容器、各類金屬、玻璃容器等20項以及家居紡織品類試辦回收項目，常有錯誤傳言紙容器盛裝食物後因油膩不需回收，其實對於常見的紙容器如紙杯、紙餐盒及紙托盤等一次性餐具，請記得簡單擦拭、分類、堆疊，即可進行資源回收。

至於塑膠容器分類後，部分會再製成塑膠粒進入資源循環體系，複合材質或回收價值較低者，則會進入能源回收管道。無論如何，民眾只要落實垃圾分類，原先的垃圾就能進入正確的再利用管道。

彰化縣環保局表示，目前各鄉鎮市清潔隊都會在沿線進行垃圾檢查，只要在1包垃圾中發現含有3件以上的資收物，即會指導現場將袋中資收物拾起分類，但整袋垃圾中含有過多資收物，清潔隊員也會拒收。如勸導後仍未改善，則會依違反廢棄物清理法規定，處以最高6000元罰鍰。

環保局呼籲鄉親，在推動分類初期，勢必會有分類不完整情形，但把資源放置在對的地方，是我們刻不容緩的任務，希望鄉親朋友們體恤清潔隊員們收運垃圾的辛勞，一同加入資源循環的行列。

彰化縣環保局從七月一日起，針對垃圾分類加嚴稽查，累計兩天來，已有10輛清潔車被整車退運，違規項目以紙容器、塑膠容器居多。圖／環保局提供
彰化縣環保局從七月一日起，針對垃圾分類加嚴稽查，累計兩天來，已有10輛清潔車被整車退運，違規項目以紙容器、塑膠容器居多。圖／環保局提供
彰化縣環保局從七月一日起，針對垃圾分類加嚴稽查，累計兩天來，已有10輛清潔車被整車退運，違規項目以紙容器、塑膠容器居多。圖／環保局提供
彰化縣環保局從七月一日起，針對垃圾分類加嚴稽查，累計兩天來，已有10輛清潔車被整車退運，違規項目以紙容器、塑膠容器居多。圖／環保局提供
彰化縣環保局從七月一日起，針對垃圾分類加嚴稽查，累計兩天來，已有10輛清潔車被整車退運，違規項目以紙容器、塑膠容器居多。圖／環保局提供
彰化縣環保局從七月一日起，針對垃圾分類加嚴稽查，累計兩天來，已有10輛清潔車被整車退運，違規項目以紙容器、塑膠容器居多。圖／環保局提供

垃圾分類 彰化 環保局

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