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南投推綠旅減塑好行住宿抽大獎 租借循環杯限時折10元

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣宣導垃圾源頭減量，同時媒合水里車埕商圈5家業者，提供循環杯租借服務及自備環保杯等優惠活動。圖／南投縣政府提供
南投縣宣導垃圾源頭減量，同時媒合水里車埕商圈5家業者，提供循環杯租借服務及自備環保杯等優惠活動。圖／南投縣政府提供

南投縣無法處理外運垃圾問題嚴峻，今天宣布限制旅宿業及其他住宿業源頭減量，45家旅宿業者響應提前實施不再提供一次性旅宿用品，環保局並要求業者未來必須以收費方式提供，同時媒合水里車埕商圈5家業者，提供循環杯租借服務及自備環保杯等優惠活動，建構南投成為低碳樂活的宜居城市。

南投環保局指出，中央明訂明年1月1日起，限制旅宿業及其他住宿業，不得再主動提供一次用旅宿用品，屆時旅宿業者將不得提供容量小於180毫克的液態盥洗及保養用品，還有個人衛生用品，包括牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、梳子及浴帽等等，如果消費者需要使用一次性旅宿用品，業者必須以收費方式提供。

局長李易書表示，南投縣國家級景點多，每年吸引上千萬的國內外觀光客到訪，伴隨而來的是垃圾量的增加，但南投縣內的垃圾，因需仰賴其他縣市協助焚化，近來幾乎無法外運處理，已經造成全縣垃圾處理問題愈來愈嚴重，因此不得不推動廢棄物源頭減量，及促進資源回收循環利用，來達成垃圾的減量目的。

李易書並說，今天號召全縣45家旅宿店家參與「南投綠旅 減塑好行」宣導列車開進水里車埕風景區，宣布全國民眾即日起到南投縣觀光住宿，只要自備旅宿盥洗用品住宿並拍照，上傳至環保局臉書粉絲團（活動專頁），就有機會抽中最大獎咖啡機等豐富獎品外，也媒合水里車埕商圈5家業者，提供循環杯租借服務及自備環保杯等優惠活動，循環杯租借完全免費，並可甲店借乙店還，更能一次折價10元的消費金額，循環杯優惠租借服務將持續到10月底。

南投縣號召45家旅宿店家參與「南投綠旅 減塑好行」宣導列車開進水里車埕風景區，響應提前實施不再提供一次性旅宿用品。圖／南投縣政府提供
南投縣號召45家旅宿店家參與「南投綠旅 減塑好行」宣導列車開進水里車埕風景區，響應提前實施不再提供一次性旅宿用品。圖／南投縣政府提供
南投縣號召45家旅宿店家參與「南投綠旅 減塑好行」宣導列車開進水里車埕風景區，響應提前實施不再提供一次性旅宿用品。圖／南投縣政府提供
南投縣號召45家旅宿店家參與「南投綠旅 減塑好行」宣導列車開進水里車埕風景區，響應提前實施不再提供一次性旅宿用品。圖／南投縣政府提供

住宿 南投縣 環保局

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