南投推綠旅減塑好行住宿抽大獎 租借循環杯限時折10元

南投縣無法處理外運垃圾問題嚴峻，今天宣布限制旅宿業及其他住宿業源頭減量，45家旅宿業者響應提前實施不再提供一次性旅宿用品，環保局並要求業者未來必須以收費方式提供，同時媒合水里車埕商圈5家業者，提供循環杯租借服務及自備環保杯等優惠活動，建構南投成為低碳樂活的宜居城市。

南投環保局指出，中央明訂明年1月1日起，限制旅宿業及其他住宿業，不得再主動提供一次用旅宿用品，屆時旅宿業者將不得提供容量小於180毫克的液態盥洗及保養用品，還有個人衛生用品，包括牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、梳子及浴帽等等，如果消費者需要使用一次性旅宿用品，業者必須以收費方式提供。

局長李易書表示，南投縣國家級景點多，每年吸引上千萬的國內外觀光客到訪，伴隨而來的是垃圾量的增加，但南投縣內的垃圾，因需仰賴其他縣市協助焚化，近來幾乎無法外運處理，已經造成全縣垃圾處理問題愈來愈嚴重，因此不得不推動廢棄物源頭減量，及促進資源回收循環利用，來達成垃圾的減量目的。