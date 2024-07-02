台中機場捷運過關了 盧秀燕：感謝中央「第3條捷運有譜」

交通部今通過台中機場捷運（橘線）可行性研究計畫，附帶決議，要求市府後續綜合規劃階段，深入分析機捷重點轉乘站的介面處理及與藍線交會過軌細節，並妥善處理，盡速依各委員意見修正後，報交通部轉行政院核定， 估離完工約14年。市長盧秀燕感謝中央支持，隨綠線通車、藍線綜合規劃核定，如今機捷可行性研究通過，中捷將構成雙十字軸線，完善大台中的軌道運輸服務。

副市長黃國榮率市府團隊出席委員會，立委楊瓊瓔、黃健豪、廖偉翔到場關心。黃國榮說，機場捷運對台中發展極重要，目前國內4座國際機場，僅台中機場沒有聯外捷運，市府推動「台中機場2035年整體規劃」，此案核定後，將儘快啟動規劃設計及後續工程。

交通局長葉昭甫說，主席裁示，藍線與機捷共用機廠的交會過軌及重點轉乘站規劃，須納入綜合規劃階段深入分析外，後續將依委員及機關代表意見修正內容，含重要轉乘場站便利性、軌道配置及營運模式，重新檢核財務計畫估算等項目，修正後將盡速提報交通部呈行政院審議，若順利核定，接續啟動綜合規劃、用地取得、設計、發包等工程，距完工估需14年。

葉昭甫說明，依據台中機捷可行性研究內容，總經費共1396.35億元，以台中國際機場為起點，路線經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地點，終點鄰近於霧峰區省諮議會，路線全長約29.23公里，共設26座車站，包括15座高架車站、11座地下車站。

葉昭甫說，市府積極推動軌道路網，逐步完善大眾運輸系統服務，今年1月「捷運藍線綜合規劃」、「捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究」，陸續獲行政院核定，台中機捷今也有大幅進展，市府將全力以赴，加速建構中部交通建設，打造便捷生活圈。