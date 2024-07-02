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彰化員林市區電話打不通…網路也斷訊 原來是水公司挖斷管線

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
自來水公司正在員林市惠來街等路段進行老舊管線汰換工程，不慎挖斷中華電線管線，造成一旁住戶電話及網路斷訊。記者林宛諭／攝影
自來水公司正在員林市惠來街等路段進行老舊管線汰換工程，不慎挖斷中華電線管線，造成一旁住戶電話及網路斷訊。記者林宛諭／攝影

彰化員林市區今天部分住戶的中華電信寬頻網路斷訊，原來是自來水公司正在進行員林市南昌路及民生路等汰換管線工程，不慎挖斷中華電線管線，造成20多戶民眾斷訊，已於下午3點搶修完成，電信恢復正常，而自來水管線工程預計7月底完工。

員林吳姓市民表示，今天上午突然家中電話打不通，也無法上網，才知好像是前方惠來街正在施工挖斷管線。

台水公司第十一區管理處副處長潘虹如表示，水公司目前正在進行自來水老舊管線汰換工程，今天上午10時員林市惠來街施工不慎挖損中華電信管線的保護外層，水公司立即通報電信業者到場修理，已於下午3點搶修完成。

潘虹如表示，員林市南昌路及民生路等管線汰換工程全長約7.5公里，總經費3895萬元，工程包含多個工區，施工期間從7月1日起，預計7月30日前完工，老舊管線汰換後，供水會更穩定，施工期間造成的不便，希望民眾能體諒。

員林 彰化 水公司

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