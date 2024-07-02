台中捷運橘線通過可行性研究審議 黃健豪：不能一條條蓋應同步推動

交通部今審查通過台中捷運橘線可行性研究，由於涉及台中車站轉乘規畫與台中藍線過軌等課題，交通部要求台中市政府於綜合規畫階段釐清及具體研析規畫，尚待函報行政院核定。

立法委員黃健豪表示，感謝評審委員們專業、認真傾聽台中民意，還有台中市政府全力規畫，以及交通部的全力配合。希望在朝野相互配合努力下，後續進度都能順利通過，希冀在本屆立委任期內能順利動工。

他說，捷運不能一條條蓋，應該共同推進，台中是直轄市、中部第一大城，只有一條捷運完全不夠。唯有加上藍線、橘線、綠線構成的路網，才能真的解決台中的交通問題，並且帶動在地經濟與地區再造。今天通過台中捷運橘線可行性評估只是前進一步，希望未來台中捷運各線能齊頭並進，早日動工，讓台中市民也有舒適便捷的捷運路網可以搭乘。

黃健豪今親到審查會現場，向交通部官員與專家學者組成的評審團爭取審議通過。他在會中強調，大眾運輸強調自償率及後續經濟效益，這條路線經過市區的重要商圈、大專院校及醫院，營運及開發收入足以支應營運費用。

他說，這條捷運規畫從清泉崗國際機場開始約30公里，沿途經過中科、水湳經貿園區、水湳轉運站、天津商圈、一中商圈、中國附醫、台中車站、中興大學、大里仁愛醫院、台中軟體園區，上班、上學、就醫、購物，每一個站點基本上都是台中人的日常。

而且台灣四個國際機場，其中松山、桃園、小港機場都有對外大眾運輸，惟獨台中清泉崗機場沒有，為了城市發展，捷運橘線（機場線）真的有必要盡快審查通過、進入工程階段。