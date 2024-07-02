影／登山旺季到！天池山莊湧入上百人 山莊急籲1件事

南投仁愛能高越嶺道西段是熱門登山路線，近期進入暑假登山旺季，天池山莊湧入上百人，但入夏午後雷陣雨，0.3K處落石沒在開玩笑，該山莊提醒山友務必採取雲天宮高繞路線，更呼籲可自備岩盔或至屯原服務站借安全帽，審慎小心通行。

能高越嶺國家步道西段在國內登山界頗負盛名，但該步道部分路段屬於易崩塌地形，常因降雨、地震等因素，造成邊坡坍塌、落石等狀況；而其路線上的天池山莊是攀奇萊南華、能高安東軍路線的重要住宿場所，更有「五星級山屋」之稱。

但因近期進入暑假登山旺季，天池山莊管理員表示，暑假來臨的第1個周休假日，山莊內難得又回到有100多人的場景，但也提醒，夏季經常午後雷陣雨，天氣影響路線及腳程，所以近期有不少隊伍走超過10小時，摸黑了還到不了山莊。

而距屯原登山口不遠約0.3K處因崩塌嚴重，不時有石塊掉落，狀況很差沒在開玩笑，上山務必從雲天宮高繞後接登山步道3K處，下山切勿繞過3K處紐澤西護欄闖關；另行經10K大崩壁若天候不佳或有落石，可選擇相對安全的高繞路線。