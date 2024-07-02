台中大安新設3處免費WiFi 夏天戲水也可輕鬆上網

台中市大安區本有設置6處免費WiFi，台中市議員施志昌爭取在大安休息站、海墘國小、大安國中新設免費WiFi，今年夏天到大安海水浴場戲水，民眾在大安休息站片刻休息時，有免費網路可使用。

民進黨籍台中市議員施志昌日邀集台中市政府數位治理局、大安區松雅里里長張鐿騰與大安區海墘里里長王勝宗至西濱快速道路大安休息站會勘，免費WiFi設置狀況。

施志昌指出，大安區原有設置6處免費WiFi，今天再新設3點，位於大安休息站、海墘國小與大安國中，期待大安的居民與南來北往的遊客，能有更便利的網路可使用。

台中市數位治理局表示，台中目前超過約1200處itaichung免費WiFi熱點，大安區於公所、戶政事務所、圖書館、衛生所、全家全盈店與7-11大安店6處設置，新設置3點大安休息站、海墘國小與大安國中，尤其在大安休息站有南來北往的遊客，休息時也能有便利的網路可使用。

張鐿騰說，大安休息站設置免費的WiFi好處很多，不管是跑長途的遊客或是居住於附近的居民，來到大安休息站都有便利的網路使用，也希望民眾可以多到大安來遊玩。