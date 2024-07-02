中捷橘線可行性研究有條件通過 中市：動工花12年

交通部今審查台中市政府函報的「台中都會區大眾捷運系統機場捷運(橘線)可行性研究」，委員會審查通過，結論有但書，因本案涉及台中車站轉乘規劃、台中藍線過軌等課題，要求市府綜合規劃階段釐清及具體研析規劃，另依委員會意見修正報告書。

台中市政府交通局今向委員會報告，台中機場捷運橘線全長29.23公里，共設26個站點，總經費達1396億元，若後續再經行政院核定，啟動用地取得、設計、 施工，預計全線需時12年完工。

委員會今通過中捷橘線可行性研究計劃，結論有但書，要求在綜合評估規劃報告提供具體計劃及修正意見。

國民黨立委楊瓊瓔表示，為反映台中民意，協調中央和地方對捷運的推動，她和國民黨立委廖偉翔、黃健豪今天特別在交通部審查會會前，拜會擔任審查會主席的交通部次長伍勝園，提供地方意見。

市府指出，台中捷運橘線因行經大雅中清路五段鄰近機場跑道，空軍基地圍牆退縮、禁限建、航高限高規定複雜，且難以解決。楊瓊瓔曾在2022年10月、2023年2月與7月，三度召開「中清路五段路段布設方式」協調會，順利與國防部、民航局、公路局等跨部會單位達成共識，排除建設困難，跨過橘線最重要關鍵。

李孟諺指出，中捷橘線就是「黃金線」，因沿線經過一中商圈、天津北平街商圈、水湳經貿園區，以及台中車站、水湳轉運站、台中國際機場等交通樞紐，並與台中捷運綠線、藍線交會。他表示，接下來交通部會全力協助，讓台中捷運形成路網

楊瓊瓔說，地方殷切期待中捷橘線，很高興看到交通部能通過可行性研究的審查，立法院交通委員會昨到台中會勘橘線時，包括交通部長李孟諺和不分黨派的立委都表態支持中捷橘線，交通建設與城市發展及民眾生活都切身相關，中央和地方一起協力，樹立典範。