快訊

已放二年！不明砲彈放置民宅洗手台下方…居民以為是玩具 軍方緊急處理

台灣寶可夢中心7月推「7款防水新品」！還有2款絕版品重新開賣網嗨翻

記得帶傘！大雷雨轟炸北北桃 16縣市大雨特報恐下到晚上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化夏日繽紛好讀節 骨董留聲機難得一見　

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣立圖書館暑期聯合縣內鄉鎮市圖書館推出夏日繽紛好讀節活動，以「音樂」為主題，規劃19場系列活動，還有留聲機展覽會。記者林宛諭／攝影
彰化縣立圖書館暑期聯合縣內鄉鎮市圖書館推出夏日繽紛好讀節活動，以「音樂」為主題，規劃19場系列活動，還有留聲機展覽會。記者林宛諭／攝影

彰化縣立圖書館即日起至8月31日聯合縣內鄉鎮市圖書館推出夏日繽紛好讀節活動，以「音樂」為主題，規劃19場系列活動，包含闖關活動、主題書展、及留聲機展覽會等，副縣長林田富說，歡迎家長帶著小朋友一起到圖書館，讓孩子們能暢遊書海。

彰化縣文化局今天為「彰化夏日繽紛好讀節－音閱響起」活動宣傳，副縣長林田富說，活動還邀請施孟玟老師，用台語為大家講解西方古典音樂。為鼓勵民眾借閱書籍，只要在活動期間借書達30本，還可兌換貓咪馬克杯。

彰化縣文化局長張雀芬表示，系列活動中包含推出「非凡音符大解密」讓民眾解謎音樂知識；「挑戰阿圖的謎題」則鼓勵申辦借書證，並挑戰音樂謎題闖關，即可獲得一個公車造型筆袋。還有「遨遊音樂書展」，包括音樂主題書展、多種音樂有聲書、音樂家介紹等。

另有11場免費現場報名活動，包含「閱樂欲試工作坊」將於7月13、20日周六下午2時及27日上午9時30分邀請不二擊聲音製造所及施芳宜老師帶領大家打開身體和耳朵，融入音樂繪本的世界中。「台語開講西方音樂史」於7月6日及8月3日上午10點邀請施孟玟老師為大家用台語講授關於西方古典樂的二三事。「詩歌與留聲機聆聽會」主題活動將於8月10日上午9時30分舉辦「這夏遇見博物館的古董自動樂器」體驗活動，讓民眾親自操作播放留聲機，回味充滿往日情懷的音樂時光。

8月24日下午2時舉辦「臺灣歌謠的花語詩情」，邀請陳潔民老師帶領大家一同深入探索詩歌與音樂的奧秘，並可聽到古董留聲機播放的經典歌曲。7月6、24日、8月14、24日則播映「奇幻音樂電影時光」。

另有「逗陣趣味學台語」，透過台語童謠律動、俗語學習、桌遊、捏麵尪仔、台語文與偶戲工作坊及布袋戲演出等多元豐富台語系列活動。

文化局也與彰化文學家康原、畫家蔡慶彰合作策劃「臺灣心番薯情詩畫展」，同步在彰化縣立圖書館及全縣各鄉鎮市立圖書館展出。

彰化縣立圖書館暑期聯合縣內鄉鎮市圖書館推出夏日繽紛好讀節活動，以「音樂」為主題，規劃19場系列活動，讓大家能過一個充實暑假。記者林宛諭／攝影
彰化縣立圖書館暑期聯合縣內鄉鎮市圖書館推出夏日繽紛好讀節活動，以「音樂」為主題，規劃19場系列活動，讓大家能過一個充實暑假。記者林宛諭／攝影

台語 音樂

延伸閱讀

彰化8旬獨老反常未出門 鄰居機警報案破門救回一命

協助行銷彰化葡萄酒 王惠美參訪德國酒莊汲取經驗

不只彰化！雲林、南投凌晨也斷話1小時 原因揭曉

王惠美體驗德國酒莊行銷 盼彰化二林葡萄酒進軍國際

相關新聞

砸2億卻停用近20年 南投草屯小型焚化爐要拆了

南投草屯鳥嘴潭人工湖幾近完工，已先行供應彰投部分民生用水，而為因應其啟用，縣府近年加緊外運打包草屯堆置垃圾，更將拆除公所...

中捷橘線可行性研究有條件通過 中市：動工花12年

交通部今審查台中市政府函報的「台中都會區大眾捷運系統機場捷運(橘線)可行性研究」，委員會審查通過，結論有但書，因本案涉及...

彰化夏日繽紛好讀節 骨董留聲機難得一見　

彰化縣立圖書館即日起至8月31日聯合縣內鄉鎮市圖書館推出夏日繽紛好讀節活動，以「音樂」為主題，規劃19場系列活動，包含闖...

協助行銷彰化葡萄酒 王惠美參訪德國酒莊汲取經驗

彰化縣二林地區是國內最著名的釀酒葡萄產地，也有二林葡萄酒莊一條街美名，甚具特色。彰化縣長王惠美昨天到德國參訪德國最重要、...

國1大雅路段塞車有解 國發會拍板168億拓寬2032年完工

國道1號后里到大雅路段每逢尖峰時段交通壅塞，連帶影響台中段平面交通。國民黨立委楊瓊瓔表示，從10年前就爭取興建國1后彰高...

影／確定7月訪美 媒體追問盧秀燕僅微笑回應

台中市長盧秀燕7月底訪將訪美西，主要帶領招商訪問團前往西岸洛杉磯、休士頓、西雅圖、舊金山等地，僑界傳出「歡迎午宴邀請函」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。