彰化夏日繽紛好讀節 骨董留聲機難得一見
彰化縣立圖書館即日起至8月31日聯合縣內鄉鎮市圖書館推出夏日繽紛好讀節活動，以「音樂」為主題，規劃19場系列活動，包含闖關活動、主題書展、及留聲機展覽會等，副縣長林田富說，歡迎家長帶著小朋友一起到圖書館，讓孩子們能暢遊書海。
彰化縣文化局今天為「彰化夏日繽紛好讀節－音閱響起」活動宣傳，副縣長林田富說，活動還邀請施孟玟老師，用台語為大家講解西方古典音樂。為鼓勵民眾借閱書籍，只要在活動期間借書達30本，還可兌換貓咪馬克杯。
彰化縣文化局長張雀芬表示，系列活動中包含推出「非凡音符大解密」讓民眾解謎音樂知識；「挑戰阿圖的謎題」則鼓勵申辦借書證，並挑戰音樂謎題闖關，即可獲得一個公車造型筆袋。還有「遨遊音樂書展」，包括音樂主題書展、多種音樂有聲書、音樂家介紹等。
另有11場免費現場報名活動，包含「閱樂欲試工作坊」將於7月13、20日周六下午2時及27日上午9時30分邀請不二擊聲音製造所及施芳宜老師帶領大家打開身體和耳朵，融入音樂繪本的世界中。「台語開講西方音樂史」於7月6日及8月3日上午10點邀請施孟玟老師為大家用台語講授關於西方古典樂的二三事。「詩歌與留聲機聆聽會」主題活動將於8月10日上午9時30分舉辦「這夏遇見博物館的古董自動樂器」體驗活動，讓民眾親自操作播放留聲機，回味充滿往日情懷的音樂時光。
8月24日下午2時舉辦「臺灣歌謠的花語詩情」，邀請陳潔民老師帶領大家一同深入探索詩歌與音樂的奧秘，並可聽到古董留聲機播放的經典歌曲。7月6、24日、8月14、24日則播映「奇幻音樂電影時光」。
另有「逗陣趣味學台語」，透過台語童謠律動、俗語學習、桌遊、捏麵尪仔、台語文與偶戲工作坊及布袋戲演出等多元豐富台語系列活動。
文化局也與彰化文學家康原、畫家蔡慶彰合作策劃「臺灣心番薯情詩畫展」，同步在彰化縣立圖書館及全縣各鄉鎮市立圖書館展出。
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