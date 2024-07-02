砸2億卻停用近20年 南投草屯小型焚化爐要拆了

南投草屯鳥嘴潭人工湖幾近完工，已先行供應彰投部分民生用水，而為因應其啟用，縣府近年加緊外運打包草屯堆置垃圾，更將拆除公所當年斥資2億元卻停爐近20年的小型焚化爐；縣府表示，8月將發包拆除工程，今年底前拆除完畢。

水利署在草屯打造鳥嘴潭人工湖，引取烏溪水源蓄存6座湖區，總蓄水量約1450萬噸，預計供應彰化、草屯每日25萬噸、約百萬人用水；該湖區目前完工在即，雖尚未正式啟用，但現已先行供水草屯4萬噸、彰化9萬噸的民生用水。

因草屯垃圾場鄰近鳥嘴潭人工湖，且場內垃圾一度堆成逾9萬公噸、5層樓高的垃圾山，衍生汙染水源疑慮；縣府近年加緊進行外運處理、分選打包等作業，更規畫拆除公所在該場內斥資2億元建造，卻停爐閒置近20年的小型焚化爐。

縣府環保局表示，目前全縣垃圾堆置量雖達25萬噸，但經加強外運去化，更針對南投市、草屯、名間、竹山4大掩埋場強化篩分打包，降低垃圾因外露產生廢水、惡臭等問題，草屯原本的垃圾山也已消失，再來要拆除停用的小型焚化爐。

該焚化爐依據1997年行政院核定的「過渡時期緊急垃圾處理計畫」補助草屯鎮公所BOT設置，當時工程造價達2億元，但因小型焚化爐垃圾處理費過高，公所無力負擔，後續也無法符合最新的汙染防制標準，2006年底停機至今。

環保局表示，當年該焚化爐垃圾處理費每噸2835元，外運至外縣市去化，每噸僅需1000元進場費，價差大，但降價又造成廠商經營困難，公所曾與廠商議價，但未果，最終走向停爐，也因無法符合最新的汙染防制標準等未能重啟。

環保局長李易書則說，草屯小型焚化爐停用近20年，已過使用年限，中央也將所有權從公所移轉給縣府，因此規畫拆除並向環境部爭取1800萬元經費，目前正加緊研議拆除方法，預計8月招標執行拆除工程，今年底前可望拆除完畢。