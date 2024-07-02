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協助行銷彰化葡萄酒 王惠美參訪德國酒莊汲取經驗

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（前排左3）昨天到德國參訪白酒萊茵高產區沃洛斯城堡酒莊，汲取生產與行銷經驗，提升彰化縣葡萄酒的知名度及競爭力。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（前排左3）昨天到德國參訪白酒萊茵高產區沃洛斯城堡酒莊，汲取生產與行銷經驗，提升彰化縣葡萄酒的知名度及競爭力。圖／彰化縣政府提供

彰化縣二林地區是國內最著名的釀酒葡萄產地，也有二林葡萄酒莊一條街美名，甚具特色。彰化縣長王惠美昨天到德國參訪德國最重要、最好的白酒萊茵高產區沃洛斯城堡酒莊，汲取生產與行銷經驗，提升彰化縣葡萄酒的知名度及競爭力。

縣府參訪團昨天到達，沃洛斯城堡酒莊聯合狩獵俱樂部及政府相關部門，舉辦「荒野與葡萄酒」（Wild und Wein）夏日嘉年華活動，結合生態保育與葡萄種植，讓消費者能了解業者如何致力生態保育，還能培育出品質良好的葡萄酒。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣二林地區的葡萄酒十分有特色，也有業者推出在葡萄園下用餐的獨特行銷方式，未來如何結合消費者體驗並加強行銷，是門重要的課題，此次參訪沃洛斯城堡酒莊，是要參考其酒莊消費體驗的行銷方式，希望讓台灣葡萄酒站上國際舞台，讓世界也看到彰化二林酒莊的在地特色。

王縣長表示，德國沃洛斯城堡酒莊附近擁有30多家著名酒莊，種植葡萄面積超過3000公頃，沃洛斯城堡酒莊專注於單一葡萄品種的研發，周圍種植60公頃、被譽為白葡萄之王的麗絲玲（Riesling）品種。該酒莊的葡萄酒行銷至世界各地，台灣也是重要市場之一，該酒莊十分強調消費者體驗，吸引大量遊客前來參觀和購買產品。

縣府經綠處指出，縣府參訪團到達當天，沃洛斯城堡酒莊聯合狩獵俱樂部及政府相關部門，舉辦「荒野與葡萄酒」（Wild und Wein）夏日嘉年華活動，結合生態保育與葡萄種植，讓消費者能了解業者如何致力生態保育，還能培育出品質良好的葡萄酒。

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彰化縣長王惠美昨天到德國參訪白酒萊茵高產區沃洛斯城堡酒莊，當時正在舉辦夏日嘉年華活動。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美昨天到德國參訪白酒萊茵高產區沃洛斯城堡酒莊，當時正在舉辦夏日嘉年華活動。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美昨天到德國參訪白酒萊茵高產區沃洛斯城堡酒莊，當時正在舉辦夏日嘉年華活動。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美昨天到德國參訪白酒萊茵高產區沃洛斯城堡酒莊，當時正在舉辦夏日嘉年華活動。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（前排左4）昨天到德國參訪白酒萊茵高產區沃洛斯城堡酒莊，汲取生產與行銷經驗，提升彰化縣葡萄酒的知名度及競爭力。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（前排左4）昨天到德國參訪白酒萊茵高產區沃洛斯城堡酒莊，汲取生產與行銷經驗，提升彰化縣葡萄酒的知名度及競爭力。圖／彰化縣政府提供

消費者 葡萄酒

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