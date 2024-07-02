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國1大雅路段塞車有解 國發會拍板168億拓寬2032年完工

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
立委楊瓊瓔今天上午9點半拜會國發會，說明本案重要性。圖／楊瓊瓔提供
立委楊瓊瓔今天上午9點半拜會國發會，說明本案重要性。圖／楊瓊瓔提供

國道1號后里到大雅路段每逢尖峰時段交通壅塞，連帶影響台中段平面交通。國民黨立委楊瓊瓔表示，從10年前就爭取興建國1后彰高架來解決該路段的壅塞問題，後來交通部提出拓寬方案，緊盯進度，今天終迎來好消息，國發會已拍板陳報請行政院原則同意計畫，總經費168.81億元，由行政院做最後核定。

楊瓊瓔指出，國發會今開會通過「國道1號后里至大雅路段拓寬建設計畫」，拍板將國道1號后里至大雅系統交流道區間，由單向3車道拓寬為4車道，增加國道主線容量，預期可有效改善國道1號台中區段交通瓶頸，也能分擔國1增設銜接台74線系統交流道車流，預計2032年完工。

交通部高速公路局指出，這次拓寬建設計畫包括大甲溪橋全橋改建、豐原交流道改善增設神岡方向南入匝道、后里地磅站局部改建及動線調整，既有跨越橋雅潭路橋、舊社路橋、三線路橋因橋梁跨距不足，進行改建等。

楊瓊瓔表示，10年來她與立法院副院長江啟臣共同努力，爭取政府重視國1后里到大雅的交通壅塞問題，現在拓寬的方式經過研議，預期可以因應台中人口增加快速以及中部科學園區、科技工業園區等開發的人車需求。

楊瓊瓔指出，國1后里到大雅拓寬計畫，她也爭取台中市后里區舊社路、三線路、連接大雅及潭子的雅潭橋3座跨越國道1號橋梁，應納入拓寬工程一併改建，共爭取4億元經費，陸續在今年8月開工，也會督促高速公路局盤點國道沿線剩餘地時，盡量減少土地徵收及民宅拆遷，在最小影響下讓公共工程效益最大化。

高公局表示，拓寬計畫總建設經費約168.81億元，其中用地取得及拆遷補償費10.62億元，由國道公路建設管理基金全額支應，且該計畫經評估後具經濟可行性，環差修正報告已函報環境部審查作業中，等建設計畫報奉核定同意後，會儘速展開工程設計等後續作業。

后里 國道 楊瓊瓔

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