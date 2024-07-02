王惠美體驗德國酒莊行銷 盼彰化二林葡萄酒進軍國際

彰化縣長王惠美到德國參訪，昨天參觀沃洛斯城堡酒莊，王惠美說，彰化二林鎮是台灣重要葡萄酒產區，這次參考國外酒莊消費體驗行銷方式，希望讓二林葡萄酒進軍國際舞台。

彰化縣政府今天發布新聞稿指出，王惠美等人昨天參訪德國最重要白酒萊茵高產區的沃洛斯城堡（Schloss Vollrads）酒莊，沃洛斯城堡酒莊周圍種植60公頃、被譽為白葡萄之王的麗絲玲（Riesling）品種。

縣府指出，參訪團到達當天，沃洛斯城堡酒莊聯合狩獵俱樂部及政府相關部門，舉辦「荒野與葡萄酒」夏日嘉年華活動，結合生態保育與葡萄種植，讓消費者了解業者如何致力生態保育，還能培育出品質良好葡萄酒。

王惠美說，彰化二林地區的葡萄酒十分有特色，也是台灣重要葡萄酒產地，當地也有業者推出在葡萄園下用餐獨特行銷方式，這次也參考國外酒莊消費體驗的行銷方式，希望提升彰化縣葡萄酒知名度及競爭力，推動地方經濟發展。