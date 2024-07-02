暑假出遊注意！上合歡山沿線施工 今起交管3個月

南投仁愛台14線71K南豐至79K霧社、台14甲線18.5K翠峰至24K鳶峰2路段進行復建工程，今起至9月30日上午8時至下午6時施工，沿線實施交通管制，視現況機動調整，例假日雖不施工，但適逢暑期，用路人仍要注意。

台14線埔霧公路是往返埔里、仁愛兩地的重要道路，更銜接台14甲線合歡山公路通往清境、廬山、合歡山等熱門景點，車流量大；但山路邊坡易受旱澇氣候影響，去年更因多次颱風、豪雨強襲，沿線多處受損，公路局進行邊坡復建工程。

公路局埔里工務段5月初展開台14線、台14甲線邊坡復建工程，原定6月底前完竣，但因災修期間常有午後強降雨，因此擴大災修進行邊坡保護、地錨、擋土牆等復建工程，因此公告延長復健工期，從今起繼續施工，預計9月底前完工。

施工範圍台14線71K南豐至79K霧社、台14甲線18.5K翠峰至24K鳶峰2路段，將有8處施工點分別為台14線75.65K、76.2K、76.9K、78.3K及台14甲線18.99K、21.75K、23.4K、23.9K等，將配合上下游工區採區段管制放行。

埔里工務段表示，台14線、台14甲線邊坡復建工程，預計每周一至五上午8時至下午6時施工，例假日不施工；台14線72.1K南豐段採全天交管人員管制，及75.9K忠勇橋以紅綠燈號誌管制單線雙向通車，並視現場實際狀況機動調整。

由於正值暑假，且工期長達3個月，公路局提醒，上山前務必利用省道即時交通資訊系統查詢交通資訊，沿途透過道路行車廣播、電子資訊看板（CMS）掌握施工動態，盡量避開管制時間，配合現場人員指示通行。