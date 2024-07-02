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南投埔里停車收費上路 路旁車格瞬間淨空

聯合報／ 記者賴香珊劉明岩／連線報導
南投埔里路邊停車昨天起收費，過去一位難求的路段，路側罕見淨空。記者賴香珊／攝影
南投埔里路邊停車昨天起收費，過去一位難求的路段，路側罕見淨空。記者賴香珊／攝影

南投埔里路邊停車昨起收費，過去一位難求路段，路側罕見淨空；但附近未收費的巷弄停滿滿，甚至有車主鑽漏洞，故意停在兩車格間閃避感應磁扣。公所表示，依規定仍會開單收費，並移請警方告發。

停車收費第一天，埔里路旁停車格瞬間淨空，但附近未收費的道路或巷弄被停滿，更出現轉角、紅黃線違停狀況，民眾盼警方落實取締；縣警局交通隊表示，將密切觀察用路人停車情況，後續加強取締違規停車熱區。

也有民眾發現部分車主為規避繳費鑽漏洞，占用機車格或停在2個停車格間，規避感應磁扣。公所表示，仍會依規定開繳費單，另蒐證移請警方告發，依「道路交通管理處罰條例」開罰600元到1200元。

另外，彰化機車停車位不足，民眾停到騎樓常被警察開單，引發民怨，彰化縣府去年6月15日起已開放彰化市14個路段的騎樓停放機慢車，昨起再開放彰化市華山路彰化五信華山分社前騎樓及中華路北側雙號190號到194號之一、 南側單號183號到219號間騎樓。

埔里 車主

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