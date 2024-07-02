國四后豐增東入西出匝道 交部埋單

立院交通委員會昨台中考察交通建設，國四后豐交流道只有「西入東出」匝道，後來國四東段延伸到豐原潭子，后豐地區、潭子北屯往來不便，交通部高速公路局昨說明增設「東入西出」方案，交通部長李孟諺表示，建議中市府辦理可行性評估，未來工程經費初估10億元，由交通部全額負擔。

立委另會勘舊山線鐵道自行車延駛到舊泰安車站案，目前僅在苗栗舊山線段行駛。台鐵公司表示，已獲中市府、苗縣府支持，初步從6號隧道口延駛到舊泰安站，不過大安溪花樑鋼橋具有古蹟身分，由中市府、苗縣府進行文資審議，全案初估9.14億元。

國四原為清水到豐原，全長17公里，後延伸豐潭段11公里，可串聯台74線快速道路、國一、國三等重要幹道。國四后豐交流道尖峰時段壅塞，尤其目前只有「西入東出」匝道，導致后里、豐原往來潭子、北屯，都得從豐勢交流道進出，導致車輛嚴重回堵。

地方建議增設后豐交流道「東入西出」匝道，可紓解豐后與潭子、北屯之間的交通，也可讓中科后里園區、神岡豐洲科技園區交通更便利。高公局長趙興華作說明全案規畫，因涉及都市計畫變更、土地徵收等，建議中市府進行可行性評估。

立委楊瓊瓔、何欣純、麥玉珍等人表示，中科后里及豐洲園區帶動產業與就業人口，增設東入西出匝道有必要，可紓解豐勢交流道交通流量。李孟諺說，此案工程費約10億，中央全額負擔，中市府負擔用地費，期待下次到台中參加動工典禮。