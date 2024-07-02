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中捷橘線今審查 交長放送利多

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中捷運橘線可行性報告今天交通部首次審查，昨天藍綠白立委同框參與現勘，交長李孟諺戲稱改為「黃金線」，被視為放送利多。記者陳秋雲／攝影
台中捷運橘線可行性報告今天交通部首次審查，昨天藍綠白立委同框參與現勘，交長李孟諺戲稱改為「黃金線」，被視為放送利多。記者陳秋雲／攝影

交通部今天將審查台中捷運橘線可行性研究報告，立委楊瓊瓔昨邀請交通部長李孟諺、立院交通委員會現場會勘，中市藍綠白跨黨派立委6人出席。李孟諺表示，橘線串聯機場、火車站、產業園區與重點學校，建議改為「黃金線」，技術問題以「但書」處理，「不要卡在這邊」。交長談話被視為放送利多，中市交通局表示「審慎樂觀」。

中捷綠線已正式通車，是台中市首條、也是目前唯一的營運路線；東西向貫穿的中捷藍線綜合規畫已獲行政院核定，目前進行基本設計。中捷橘線串聯台中機場、台中車站、未來若獲得核定，與綠線、藍線構成台中基本路網。

會勘除召集的楊瓊瓔，國民黨顏寬恒、黃健豪、羅廷瑋，民進黨何欣純、民眾黨不分區麥玉珍都到場，楊、何被視為2026可能人選。李孟諺與鐵道局長楊正君說，少見藍綠白立委同框。

鐵道局表示，中捷橘線推動有多處關卡，路廊經過清泉岡空軍基地圍牆，涉及國安細節等，經協調軍方退縮5公尺讓路給捷運；民航局對捷運高架化限高有意見，最後改為地下化；龍井機廠銜接問題、台中火車站轉乘距離過遠等都逐一克服。

中市府秘書長黃崇典、交通局長葉昭甫說，交通部正式審查，希望今天一次就通過，可著手推動綜合規畫，動工後預估12年可完成；針對清泉岡基地圍牆退縮，市府協助先建後拆。

何欣純希望交通部把握時效，盡快通過評估與補助。黃健豪、羅廷瑋說，捷運不能一條條蓋，應該共同推進，藍綠白在國會吵，地方建設共同努力。楊瓊瓔、顏寬恒說，橘線可帶動旅客「中進中出」。麥玉珍說，她來自越南，台中基礎建設可供越南考察、參考。

中捷橘線總經費1400億元，起訖點為台中機場、霧峰省議會園區，全長29.2公里，共計15座高架、11座地下車站。李孟諺說，橘線從清泉岡到霧峰，台中是第二大城，只有一條捷運不夠，得加上藍線、橘線構成路網。

交通部長 台中捷運 李孟諺

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