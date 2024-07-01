台中土石流及大規模崩塌演習 運用科技強化防災

台中市府今天舉辦土石流及大規模崩塌災害防救演習，除兵棋推演並有實兵演練，檢視防災因應措施，也運用科技防災設備，即時處理監測資料並布署，降低意外發生率及災害損失。

演習上午先在霧峰區以文圖書館實施兵棋推演，下午於霧峰區綜合運動場進行實兵演練，農業部農村發展及水土保持署署長李鎮洋、水利局長范世億等人皆出席，除市府各防救災單位、公所，南投縣政府、公民營事業、民間組織與慈善團體等都共同參與。

李鎮洋會中表示，台灣的氣候越來越極端，雖長期來看每年平均雨量約2500毫米，但分布越來越不平均，會造成乾旱或土石流及大規模崩塌，土石流很早就開始進行防災應變，大規模崩塌從小林村事件後才開始演練，透過演練讓災害有效降低，藉此保護人民的生命財產安全。

范世億說，感謝參與演習的夥伴，及中央長官的指導，藉此演習整合市府團隊與各公私部門的救災資源及橫、縱向聯繫工作，強化台中防救災能量，未來面對災害挑戰時，能將災損及傷害降至最低。

水利局說明，此次演習，模擬情境為梅雨鋒面滯留台灣上空降雨多日，台中市霧峰區萊園里發生大範圍崩塌、重大土石流、堰塞湖；和平區梨山里路段崩塌，導致聯外交通設施受災嚴重，形成孤島。

水利局指出，演習演練從災前整備、災區交通管制、紅黃警戒疏散撒離、收容安置、搜救查證到災後復原等，並運用科技防災設備，利用生命搜索雷達，探測和定位被困者的呼吸、心跳或其他生理跡象，進行救援行動。

此外，空勤總隊直升機進行觀測、偵巡、空中補給運輸任務，並出動行動式土石流觀測車，即時蒐集土石流及大規模崩塌相關資訊，以及空拍機掌握在地情形，運用科技處理災時監測資料，進一步針對情資進行防災布署，達到降低意外發生率及災害損失。