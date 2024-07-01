快訊

金曲35出包！熱狗開唱無聲糗了 台視5點聲明還原真相

中職／加入雄鷹吳念庭生涯首打席就開張 面對悍將王尉永揮出一壘打

新冠疫情升溫快篩需求量大增 第二批免費試劑明配發

台中土石流及大規模崩塌演習 運用科技強化防災

中央社／ 台中1日電

台中市府今天舉辦土石流及大規模崩塌災害防救演習，除兵棋推演並有實兵演練，檢視防災因應措施，也運用科技防災設備，即時處理監測資料並布署，降低意外發生率及災害損失。

演習上午先在霧峰區以文圖書館實施兵棋推演，下午於霧峰區綜合運動場進行實兵演練，農業部農村發展及水土保持署署長李鎮洋、水利局長范世億等人皆出席，除市府各防救災單位、公所，南投縣政府、公民營事業、民間組織與慈善團體等都共同參與。

李鎮洋會中表示，台灣的氣候越來越極端，雖長期來看每年平均雨量約2500毫米，但分布越來越不平均，會造成乾旱或土石流及大規模崩塌，土石流很早就開始進行防災應變，大規模崩塌從小林村事件後才開始演練，透過演練讓災害有效降低，藉此保護人民的生命財產安全。

范世億說，感謝參與演習的夥伴，及中央長官的指導，藉此演習整合市府團隊與各公私部門的救災資源及橫、縱向聯繫工作，強化台中防救災能量，未來面對災害挑戰時，能將災損及傷害降至最低。

水利局說明，此次演習，模擬情境為梅雨鋒面滯留台灣上空降雨多日，台中市霧峰區萊園里發生大範圍崩塌、重大土石流、堰塞湖；和平區梨山里路段崩塌，導致聯外交通設施受災嚴重，形成孤島。

水利局指出，演習演練從災前整備、災區交通管制、紅黃警戒疏散撒離、收容安置、搜救查證到災後復原等，並運用科技防災設備，利用生命搜索雷達，探測和定位被困者的呼吸、心跳或其他生理跡象，進行救援行動。

此外，空勤總隊直升機進行觀測、偵巡、空中補給運輸任務，並出動行動式土石流觀測車，即時蒐集土石流及大規模崩塌相關資訊，以及空拍機掌握在地情形，運用科技處理災時監測資料，進一步針對情資進行防災布署，達到降低意外發生率及災害損失。

土石流 崩塌 演習

延伸閱讀

水利署114年啟動荖濃溪防災韌性計畫 總經費18.8億元

瑞芳公所辦防災社區講習 淺顯易懂居民反應熱烈

土石牆擋土石流溢流 台鐵：花蓮雨量達標將再預警封閉

午後雷雨狂轟新北！三峽達淹水一級警戒 山區土石流灌入民宅

相關新聞

中市暑假家庭教育好活動 親子勇闖產業故事館啟動

台中市家庭教育中心1日在新市政大樓臺中廳，舉辦親子勇闖產業故事館發布會。台中市教育局長蔣偉民表示，市長盧秀燕非常重視家庭...

彰化縣垃圾分類大抽查首日 不合格率43%退運6車

彰化縣環保局今天起將薄片塑膠、舊衣、紙容器等回收物品列為重點稽查目標，抽檢發現包括鹿港鎮、彰化市等6個鄉鎮市清潔車未達規...

南投意麵觀光嘉年華 2,000份意麵免費享用

南投意麵觀光嘉年華活動於6月29日登場，今年除了舉辦星級意麵創意料理爭霸賽、市集消費摸彩送大獎，還提供2,000份意麵供大家免費品嚐，南投縣長許淑華特別到場一起享用美味的南投意麵。 許淑華縣

才進入初夏就現高溫 台中市6月107人次熱中暑

時序才進入初夏，氣象署發出高溫資訊。台中市6月份有107人次因熱中暑、熱痙攣、熱水腫送醫，中市衛生局長曾梓展提醒做好防護...

詢問度爆表！彰化縣暑假推食農教育 有吃有玩有採果都免費

食農教育方式百百種，彰化縣二林鎮農會結合青農辦理，用農場現摘農作物製造餐食、免費享用風味餐，又能摘一串葡萄帶走，推出詢問...

影／盧秀燕號召「出來打球」 南屯警今開分局與學子較量

台中市警局「青春專案」今天開跑，第四警分局即日起開放分局6樓的羽球場，給萬和國中羽球隊與鄰近各級學校申請，讓學子可利用分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。