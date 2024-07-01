彰化縣垃圾分類大抽查首日 不合格率43%退運6車

彰化縣環保局今天起將薄片塑膠、舊衣、紙容器等回收物品列為重點稽查目標，抽檢發現包括鹿港鎮、彰化市等6個鄉鎮市清潔車未達規定，共退運6輛清潔車，不合格率達43%，另超商及產業園區試辦隨袋徵收部分，發現雖使用專用垃圾袋，卻都有類不確實情形，要求當場分類。

彰化縣環保局表示，會持續落實資源回收的規定，如果民眾未依規定分類、超商未依規定使用專用垃圾袋，且屢勸不聽，將予以拒收或開罰，並對垃圾量較高的鄉鎮市提高檢查頻率。

彰化縣環保局指出，目前垃圾中含最多回收物品，包括薄片塑膠、舊衣、紙容器等物品，常被民眾忽視，環保局7月1日起，列為重點檢查目標。若發現一袋垃圾中含有超過12件可回收物或30%以上的生熟廚餘，即對整車垃圾退運處理，並對垃圾量較高的鄉鎮市提高檢查頻率。

今天執行首日，環保局在溪州焚化廠即針對送往處理的垃圾車抽檢，發現田中鎮清潔車資源物共16個、北斗鎮清潔車13個、鹿港鎮34個、彰化市16個、福興鄉14個、伸港鄉15個資源回收物，均超過環保局的規定。合計今天落地檢查共14車次，退運6台車，有4成3不合規定。

環保局並從今天起，針對全縣四大超商477家商店及6個產業園區350家事業單位，試辦垃圾隨袋徵收，並派員巡查，環保局表示，共宣導12家便利商店，共排出11包垃圾包，尚無未使用專用垃圾袋的情形，但4包垃圾包有分類不確實的情形，請店家當場分類，並持續巡查中。