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彰化試辦垃圾處理費隨袋徵收 超商加強分類減量

中央社／ 彰化縣1日電

彰化縣4大超商及6大產業園區，今天起實施垃圾處理費隨袋徵收；有超商指出，費用增加，只能加強分類減量；產業園區業者則說，願意配合政策，會向員工宣導垃圾減量。

彰化縣4大超商及6大產業園區，今天開始實施垃圾處理費隨袋徵收，彰化縣專用垃圾袋有防偽標籤，分3種規格：33公升每個新台幣40元、75公升每個90元、120公升每個145元，適用於全縣457家超商，以及北斗、田中、福興、社頭、埤頭、芳苑等6大產業園區。

彰化縣環保局副局長黃維祥接受中央社記者電訪時說，希望藉由隨袋徵收，落實生、熟廚餘分類，提供廢棄物再利用管道，提高垃圾減量效率，目前暫定先試辦半年看成效。

黃維祥指出，縣內鄉鎮市清潔隊多在下午清運垃圾，環保局也會派員跟著清潔隊，了解隨袋徵收首日實施情形。

1間位在產業園區的工廠告訴中央社記者，近年來台灣中小企業經營不易，原物料等均上漲，大家都在打成本戰，垃圾隨袋徵收勢必又會增加成本負擔，他們願意配合政策，但希望垃圾袋價格能更平價，目前已加強向廠區員工宣導垃圾減量。

超商店員指出，要購買專用的垃圾袋，自然會增加支出，為減少垃圾袋使用量，只好落實回收工作。

環保局 超商

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