詢問度爆表！彰化縣暑假推食農教育 有吃有玩有採果都免費

食農教育方式百百種，彰化縣二林鎮農會結合青農辦理，用農場現摘農作物製造餐食、免費享用風味餐，又能摘一串葡萄帶走，推出詢問度爆表；二林鎮農會今表示，暑期期間配合青農將舉辦2至3場食農教育，會酌收費用但物超所值，場場都體驗採果和帶走。

二林鎮農會暑假第一場食農教育「金好康」，訊息發布後吸引80人參加。民眾參觀「詠豐葡萄果園」種植方式，果園負責人譚國豐曾獲第三屆百大青農，採自然農法栽種葡萄，用牛奶發酵液灌溉，並在葡萄果粒如花生米一般大的時候就套袋，杜絕農藥汙染和鳥害。

譚國興和金玉湖酒莊負責人廖立興，跟民眾分享選購葡萄口訣「三頭四度」，三頭是葩頭、粉頭、粒頭，意即每串葡萄最好重約300克至500克、葡萄果粒表面分佈均勻果粉、每顆平均約10克，夏果可到12克；四度是巨峰葡萄甜度18度至20度、Q度是果肉較Q彈、色度是呈紫黑色、香度是散發自然香氣。

現場教做葡萄汁，手摘黑后葡萄用清水沖洗灰塵，放入果汁機加水攪拌。坊間流傳洗葡萄加鹽、麵粉、太白粉或牙刷清洗，譚國興、廖立興都說，按照「三頭四度」選購有品質葡萄，清水沖洗即可，天然葡萄果粉是葡萄分泌保護自己的糖醇類物質，和果皮一樣有營養，可嚼食，若沖洗掉很可惜。

二林鎮農會舉辦食農教育的目的為推動在地農業轉型，提升農產品質、競爭力並促進農民收入和社區經濟發展，參加的民眾透過果園的環境保護措施和生態系統，了解農業和自然資源之間的密切關係。食農教育有吃、有玩、有學習，參加民眾想報名未來場次，也有幫親朋好友詢問。