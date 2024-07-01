快訊

賴總統執政一個月 民調：觀望民眾轉向不滿意大於滿意

大雷雨轟雙北！4縣市發布大雨特報 恐一路下到晚上

才進入初夏就現高溫 台中市6月107人次熱中暑

中央社／ 台中1日電
台中市6月份有107人次因熱中暑、熱痙攣、熱水腫送醫，中市衛生局長曾梓展提醒做好防護，到蔭涼地方補充水份，患者若昏迷盡快送醫。圖僅示意，非新聞當事人。記者黃仲裕／攝影
台中市6月份有107人次因熱中暑、熱痙攣、熱水腫送醫，中市衛生局長曾梓展提醒做好防護，到蔭涼地方補充水份，患者若昏迷盡快送醫。圖僅示意，非新聞當事人。記者黃仲裕／攝影

時序才進入初夏，氣象署發出高溫資訊。台中市6月份有107人次因熱中暑、熱痙攣、熱水腫送醫，中市衛生局長曾梓展提醒做好防護，到蔭涼地方補充水份，患者若昏迷盡快送醫。

健保署統計，台中市今年6月1日至30日，統計罹患熱傷害共計107人次。曾梓展今天出席童綜合醫院遠距醫療「看醫生」記者會，會後接受媒體聯訪，關於民眾因天氣熱出現不適症狀送醫，應如何處理。

曾梓展表示，台中市6月份共有107人因熱中暑、熱痙攣或熱水腫等狀況送醫。他呼籲民眾若出現以上情況，可依照以下3點做好防護。

曾梓展指出，第一、讓自己清涼下來，可到蔭涼的地方，吹電扇或到有冷氣的地方；第二、補充水份、電解質，若患者昏迷、嘔吐就不要再給他吃任何東西或喝水，以免嗆到；第三、立刻就醫。

曾梓展說，以往沒有熱中暑等病例的統計，今年因天氣實在太熱，才有此項統計，台中市罹患熱中暑等人數，在全國比例中並沒有特別多。

中暑 台中市

延伸閱讀

醫療無國界／童綜合醫院啟動視訊看診 越南台商線上看診付費

暑假好熱！ 溪頭氣溫低平地8度 連續3天入園數破8千人

中市熱傷害就醫人次增多 衛生局籲補充水分3招預防

台中照顧失智妻18載 阿皓爺爺：最想念妻親自包的肉粽

相關新聞

獨／中市兩議員回歸國民黨團 議員：該回家了！

台中市議會國民黨團增加新力軍，無黨的朱元宏、古秀英將加入國民黨團，下屆選舉也將「回歸」， 舉國民黨大旗參選。兩人都表示，...

暑假好熱！ 溪頭氣溫低平地8度 連續3天入園數破8千人

暑假第1天，台灣各地受西南風沉降影響，從北到南為高溫橙色燈號，各地天氣高溫炎熱，連續出現36度高溫，溪頭森林教育園區表示...

控經營權之爭 50名居服員領嘸5月薪水 中市府廣場陳情

台中市北區某照顧服務勞動合作社10多名社員，今早到中市府陳情，超過50名居家服務員5月起沒領到薪水，總計300多萬元；有...

南投意麵觀光嘉年華 2,000份意麵免費享用

南投意麵觀光嘉年華活動於6月29日登場，今年除了舉辦星級意麵創意料理爭霸賽、市集消費摸彩送大獎，還提供2,000份意麵供大家免費品嚐，南投縣長許淑華特別到場一起享用美味的南投意麵。 許淑華縣

才進入初夏就現高溫 台中市6月107人次熱中暑

時序才進入初夏，氣象署發出高溫資訊。台中市6月份有107人次因熱中暑、熱痙攣、熱水腫送醫，中市衛生局長曾梓展提醒做好防護...

詢問度爆表！彰化縣暑假推食農教育 有吃有玩有採果都免費

食農教育方式百百種，彰化縣二林鎮農會結合青農辦理，用農場現摘農作物製造餐食、免費享用風味餐，又能摘一串葡萄帶走，推出詢問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。