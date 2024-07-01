才進入初夏就現高溫 台中市6月107人次熱中暑

時序才進入初夏，氣象署發出高溫資訊。台中市6月份有107人次因熱中暑、熱痙攣、熱水腫送醫，中市衛生局長曾梓展提醒做好防護，到蔭涼地方補充水份，患者若昏迷盡快送醫。

健保署統計，台中市今年6月1日至30日，統計罹患熱傷害共計107人次。曾梓展今天出席童綜合醫院遠距醫療「看醫生」記者會，會後接受媒體聯訪，關於民眾因天氣熱出現不適症狀送醫，應如何處理。

曾梓展表示，台中市6月份共有107人因熱中暑、熱痙攣或熱水腫等狀況送醫。他呼籲民眾若出現以上情況，可依照以下3點做好防護。

曾梓展指出，第一、讓自己清涼下來，可到蔭涼的地方，吹電扇或到有冷氣的地方；第二、補充水份、電解質，若患者昏迷、嘔吐就不要再給他吃任何東西或喝水，以免嗆到；第三、立刻就醫。

曾梓展說，以往沒有熱中暑等病例的統計，今年因天氣實在太熱，才有此項統計，台中市罹患熱中暑等人數，在全國比例中並沒有特別多。