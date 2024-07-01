影／盧秀燕號召「出來打球」 南屯警今開分局與學子較量

台中市警局「青春專案」今天開跑，第四警分局即日起開放分局6樓的羽球場，給萬和國中羽球隊與鄰近各級學校申請，讓學子可利用分局羽球場打球。分局今天還與學子辦了一場友誼賽，讓官警與學子較量，分局長李建興說，學子技術精湛，今天比賽同仁遭學子「暴打」一波後慘敗，也希望學子在暑假期間，可透過運動等活動，強化自己身心。

第四警分局因應青春專案在今天開跑，加上鄰近萬和國中羽球隊適逢體育館整修，四分局順勢開放分局6樓的羽球場給萬和國中等各級學校申請，今天舉辦友誼賽，一共有50名學子參與，與分局官警同場競技，分局也趁著活動，融入犯罪預防宣導，提醒學子在暑假期間勿流連於妨害身心健康場所，或為尋求好玩、刺激接觸不明藥物，才能過一個「家長放心、孩子開心」的暑假。

第四警分局表示，市長盧秀燕十分支持警方在青春專案期間，宣導學子從事戶外、體育相關活動，拍了一系列的球類的宣傳照，分局也將市長打羽球的宣傳照，製作成海報，向年輕學子宣導，今天比賽後，分局致贈參賽選手人手一條排汗毛巾，以及警友辦事處加碼的美味餐盒，讓今天的羽球賽事畫下完美的句點。

警友第四辦事處鄭永和主任說，四分局用心經營提供良善的運動環境，除了同仁勤餘之餘自主訓練外，這次結合青春專案廣邀學生參加，其中萬和國中羽球校隊創立15年之久，屢獲全國賽事佳績，彼此互相切磋球技，讓從事健康休閒運動擴大至不同層面，也是一大創舉，值得支持與鼓勵。

第四警分局長李建興表示，為呼應媽媽市長盧秀燕指示各局處團隊合作，全面做好保護少年工作的準備，量身打造了這場「打詐拒毒，羽你同行」的羽球活動，既可拉近莘莘學子與警察的距離，又可宣達防範安全意識，度過這一個難忘的假期。