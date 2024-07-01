南投意麵觀光嘉年華 2,000份意麵免費享用

南投意麵觀光嘉年華活動於6月29日登場，今年除了舉辦星級意麵創意料理爭霸賽、市集消費摸彩送大獎，還提供2,000份意麵供大家免費品嚐，南投縣長許淑華特別到場一起享用美味的南投意麵。

許淑華縣長指出，意麵是南投人的共同記憶，過去她擔任南投市長時就力推包括南投意麵在內的許多小吃，去年縣府特別與南投市公所合作辦理意麵觀光嘉年華，以千人品嚐、創意料理等方式，吸引更多人愛上南投意麵，今年特別加碼補助，提供2,000份意麵讓大家品嚐最道地的美食；同時也舉辦意麵創意料理競賽，現場見到有的以意麵做成台式牛肉麵，有的則做成日式、越式等各種不同風味料理，透過意麵的不同變化打動大家的味蕾，讓意麵料理成為讓南投人都感到驕傲的銅板美食。

聚傳媒