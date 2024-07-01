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解決停車亂象 彰化縣再開放兩路段騎樓停放機慢車
由於機車停車位不足，民眾停到騎樓常被警察開單，引發民怨，彰化縣政府自去年6月15日起，已開放彰化市14個路段的騎樓停放機慢車，從今天開始，再開放2路段，分別是彰化市華山路彰化五信華山分社前騎樓，及中華路北側雙號190號到194號之一、 南側單號183號到219號間騎樓。
對於其他鄉鎮市是否跟進開放騎樓停放機慢車？彰化縣府交通處表示，曾徵詢過各鄉鎮市的意願，均表示沒有意願，因此目前只針對彰化市這16個路段，開放騎樓停放機慢車。
至於，彰化基督教醫院周邊道路騎樓也被占用嚴重，檢舉案件多，警方取締也引來民怨，不過，因地方未提出要求，即未納入騎樓開放停放機慢車路段。
交通處指出，此次新增的彰化市華山路彰化五信華山分社前，因顧客機車停放的邊停車格不夠用，形成停車亂象，因此，在五信要求下，開放騎樓給機慢車停放。
依彰化市騎樓停放機慢車規定，停放機慢車應留設行人、機車及自行車進出空間。停車方式，若騎樓寬度3.5公尺以上，機慢車應停放以一列為限，車輪邊緣應與建築標齊，若是3公尺以上騎樓，機慢車得以斜向停放，並維持騎樓淨寬1.5公尺以上無障礙通行空間；建物大門前，應留設淨寬1公尺以上的出入通道。
縣府開放彰化市16個路段騎樓開放停慢車，彰化警分局表示，如未依規定停放，致妨行人通行，即視為違規停車，除警方會主動告發外，民眾也可以檢舉外，依道路交通管理處罰條例可處600元以上1200元以下罰鍰。
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