台中清水眷村文化園區修復 江啟臣爭取補助提高營運分潤
台中清水眷村文化園區修復工程共分4期，立法院副院長江啟臣今天辦理會勘，協助中市府爭取中央預算補助，以及提高營運分潤，希望中央協助，讓認真做事的地方政府不孤單。
「台中清水眷村文化園區」修復工程計畫共分4期。第1期工程民國108年完工；第2期工程現正進行中，預計115年完成；目前中市府擬爭取第3期工程計畫中央經費補助。江啟臣今天邀集相關單位會勘。
江啟臣表示，眷村文化是時代下產物，在文化部與中市府努力下，可看見清水眷村文化園區活化再造成果，第3階段工程計畫總經費預估新台幣4.01億，市府欲爭取文化部補助50%；另外，因園區土地所有權屬於國防部，市府僅為代管單位，要求國防部在日後營運，應透過分潤機制協助市府。
文化部常務次長徐宜君指出，文化資產保存非常重要，現正編列明年預算，已收到市府計畫，向國發會爭取提高文化預算，預算通過會全力執行。
國防部政治作戰局軍眷服務處長陳祿保表示，分潤部分，評估其他眷村園區發展案例，朝向採雲林建國眷村經驗，扣掉必要支出外，採7比3分潤比率。
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