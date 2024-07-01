「濁水溪紫金馬拉松」3鄉鎮辦3場路跑 賞景、吃好料還能拿錢母

遊覽濁水溪畔美景，竹山鎮、名間鄉、林內鄉公所舉辦「濁水溪紫金馬拉松」，報名可獲贈竹山紫南宮錢母、鄉鎮特色好禮，完成3場賽事更可將錢母與各站獎牌組成1個圓形大獎牌。

南投縣竹山鎮及名間鄉公所、雲林縣林內鄉公所、台灣大腳丫長跑協會，將於11月24日、12月29日、民國114年1月12日舉辦「濁水溪紫金馬拉松」，今天在竹山鎮公所宣傳，竹山鎮長陳東睦致詞說，114年1月12日竹山站賽事當天提供竹筍包、焢地瓜、冷泡茶「竹山三寶」作為特色補給品，盼藉路跑行銷推廣竹山特產及景點。

名間鄉長陳翰立出席說，名間站11月24日從松柏嶺受天宮停車場起跑，分為全馬42公里、21、10、5公里組，鄉公所將提供茶、薑、米、水蕹菜等名間鄉知名農產作為參賽禮；林內鄉長劉姿言表示，12月29日林內站將提供獨特石虎抱枕，各組還有限量林內好物加碼禮。

台灣大腳丫長跑協會表示，路跑是深入認識鄉鎮最好途徑，體驗及感受鄉鎮風貌，為鼓勵更多跑者參加，報名即贈竹山紫南宮錢母、招財貔貅男款手鍊、好人緣草莓晶女款手鍊，並邀「阿勝師」規劃補給料理，讓跑友吃吃喝喝遊覽南投、雲林3鄉鎮美麗風景。