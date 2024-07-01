舊山線鐵道自行車延駛舊泰安站「要花10億」 交通部長：全力支持

國4后豐交流道平面道路在尖峰時段車多壅塞，交通部高速公路局局長長趙興華說明增設「東入西出匝道」案，因涉地方發展、都市計畫變更，建議台中市政府辦理可行性評估，高公局承諾配合後續審議及負擔全部工程經費10億元。

立委楊瓊瓔、何欣純、麥玉珍都認為中科后里園區、豐洲科技園區帶動產業進駐及就業人口，國4后豐交流道增設「東入西出匝道」有助紓解豐勢交流道及平面道路壓力。中科員工及在地居民也不斷反映。

交通部長李孟諺到台中現勘，他表示，此案工程費約10億元，他當場允諾中央全額負擔，市府則負擔用地費，市政府啟動辦理可行性評估，期待下次來台中市參加動工典禮。

另舊山線鐵道自行車延駛至舊泰安站案，台鐵公司指出，已獲得台中市政府及苗栗縣政府支持，計畫第一階段將從6號隧道口延駛到舊泰安站，後續將考慮整修基礎設施，估計經費9.14億元。

台鐵公司表示，考量大安溪花樑鋼橋為古蹟，相關文資審議將由台中市政府及苗栗縣政府協商整合辦理。

台鐵將推動舊山線鐵道觀光旅遊計畫，整合沿線重要鐵道觀光資源，力求舊山線成為國際級景點與觀光廊帶之一，拓展地區觀光亮點及提升旅遊品牌。

立委楊瓊瓔強調，大家有共識朝「鐵道復駛、鐵馬先行」方向推動，且民意期待，台中市政府及苗栗縣政府也準備好了，她希望交通部長李孟諺及台鐵公司全力支持，希望「舊山線基礎設施改善計劃」經費，今年順利通過核定。李孟諺允諾全力支持，將盡速報院核定。