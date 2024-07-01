疫後缺工專案延長到年底 中彰投餐飲職缺逾500個
勞動部推出「僱用安定措施」及「疫後缺工專案」將延長到年底，勞動力發展署中彰投分署今天表示，轄區已有近百家餐飲業者開出逾500個職缺，其中26%以上職缺，月薪超過3萬5000元。
勞動部為協助企業度過難關及穩定勞工生計，分別推出「僱用安定措施」及「疫後缺工專案」，中彰投分署指出，這兩項專案原公告施行至6月30日止，因整體情勢尚未回穩，將延長實施至12月31日。統計兩專案推動以來，中彰投分署已協助近300家廠商。
隨著暑假旅遊旺季到來，中彰投分署表示，中彰投地區已有近百家餐飲業者開出逾500個職缺，其中26%以上職缺，月薪在新台幣3萬5000元以上。
由於勞動部推出的「疫後改善缺工擴大就業方案」提供有意願從事「旅宿業」及「餐飲業」勞工，每月最高1.3萬元就業獎勵金，最長可請領12個月；中彰投分署指出，只要符合資格勞工，經公立就業服務機構推介媒合專案職缺成功，即可申請，歡迎民眾把握良機，為自己加薪。
此外，為協助製造業實施減班休息的企業及員工安心度過產業休耕期，中彰投分署自勞動部推動「僱用安定措施」以來，中部地區已核撥86家企業，近3000人次受惠。
中彰投分署指出，「僱用安定措施」經專家多方評估後，自7月1日至12月31日，將針對「橡膠製品製造業」、「電子零組件製造業」、「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」5大產業，持續提供薪資差額補貼，符合資格者每人每月最高可領9200元。
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