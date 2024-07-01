暑假好熱！ 溪頭氣溫低平地8度 連續3天入園數破8千人

暑假第1天，台灣各地受西南風沉降影響，從北到南為高溫橙色燈號，各地天氣高溫炎熱，連續出現36度高溫，溪頭森林教育園區表示，連同今天再度湧入8400人入園避暑，園方已經連續3天突破八千大關，南投衛生局指出，全縣今年上半年累計熱傷害達25人，建議民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

溪頭園方指出，各級學校開始放暑假，昨天及前天更是暑假前第一個星期假日，兩天下來入園人數均超過8000人外，今天 僅上午就有8400名遊客來到是中部人最愛的後花園去處，不僅大眾交通工具方便抵達，尤其接近大自然、呼吸芬多精，山上氣溫更較平地低7至8度，無疑是天然的冷氣，很快就會突破今年遊客的百萬大關。

衛生局長陳南松說，南投縣進入夏季高溫後，全面進入全島熱蕃薯的炎熱潮濕，熱傷害的人數快速增加。建議民眾除採取人體或環境降溫的方法，強調從事戶外活動外，待在室內也有可能會中暑。因此，保持室內良好通風及適時補充水分，可預防熱傷害發生。