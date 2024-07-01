南投埔里停車收費今上路 路側自動淨空驚呆眾人
南投埔里路邊停車今開始收費，過去一位難求的路段，路側竟罕見淨空，驚呆眾人，讓鎮民大呼爽快；但附近未收費的巷弄停滿滿，甚至有車主鑽漏洞，故意停在兩車格間閃避感應磁扣。公所表示，依規仍會開單收費，並移請警方告發處理。
南投縣先前因路邊停車格不收費，常遭久占，甚至被部分民眾當成自家或店舖的專屬停車位，導致一位難求。縣府加速推動路邊停車收費，南投市已於今年3月實施，埔里也於今起啟動收費；草屯預計8日起半價收費，8月19日正式上路。
而今天是埔里路邊停車收費第一天，很多民眾趕在收費前就將車子移往附近未收費的道路或巷弄內，過去一位難求的市區道路旁停車格空蕩蕩，罕見出現路側淨空畫面，讓不少鎮民大呼爽快，笑稱「埔里瞬間沒人了」、「可見過去都被占用」。
但也因停車格沒人停，附近未收費的道路或巷弄被停滿滿，更出現轉角、紅黃線停車等違規狀況，不少人疾呼要求警方落實取締，加強嚴查違停；南投縣警局交通隊表示，近期將密切觀察用路人停車情況，後續針對違規停車熱區加強取締。
此外，也有民眾發現停車收費上路後，有車主為了規避繳費，鑽漏洞竟占用機車格；或將車子停在2個停車格間，藉此規避停車格內的感應磁扣；公所表示，經收費員巡檢停車收費路段，發現規避繳費狀況仍會規定開出停車繳費單。
公所也提醒，根據「道路交通管理處罰條例」第56條停車時間、位置、方式、車種不依規定，可處以600元以上1200元以下罰鍰，因此若發現規避停車收費等違規行為，除了開出停車繳費單，也會蒐證移請警察機關告發處理。
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