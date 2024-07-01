中捷橘線可行性審查 李孟諺建議比照藍線核定加但書

中捷橘線全長29.2公里，串連交通樞紐、產業商圈、學區醫院等，明天召開可行性研究審查會；交通部長李孟諺建議可比照藍線核定時加但書方式處理，不要因小細節卡關，中央地方齊心建設。

立法院交通委員會今天考察台中機場捷運橘線進度，中市府交通局長葉昭甫簡報，國民黨立委楊瓊瓔、顏寬恒、羅廷瑋、黃健豪，以及民進黨立委何欣純、民眾黨立委麥玉珍等到場關心。交通部明天召開委員會審查台中捷運橘線可行性研究。

李孟諺提到，台中是全國第二大城，只有1條捷運不夠，必須要形成路網，捷運可改變民眾通勤習慣，前往捷運站的道路，巷弄開闢為人行空間，人潮為巷弄帶來商機，可翻轉都市。

李孟諺指出，捷運綠線已通車將繼續延伸、藍線經工程會核定就能發包，橘線串連台中重要交通樞紐、產業商圈、學區醫院等，他笑說，未來市民會仰賴橘線通勤、移動，這不是橘線而是黃金路線，值得期待。

李孟諺表示，台中捷運橘線明天進行可行性研究審查會，有待解決的問題，他建議可比照藍線核定時加註但書的方式處理，不要因為小細節又卡關，中央地方齊心建設，讓捷運趕快在地方實現。

何欣純表示，捷運橘線可跟綠線及已核定的藍線形成路網，若能形成環狀線會更棒，希望同時也能推動紫線大平霧捷運，請中央全力支持，審查時間要有效率，經費全力支持；形成捷運路網後，搭乘人口越來越多，未來營運才會是正向循環。

台中橘線其中一段路線因鄰近軍用機場跑道，楊瓊瓔感謝國防部將圍牆退縮5米，退縮圍牆長度為約1650米，中市府將先建好圍牆，不影響軍方運作後再拆除。

顏寬恒指出，捷運橘線除是機場捷運外，行經路線都是人口稠密區，橘線是台中要升級國際城市的起步，呼籲不分政黨、分進合擊、一起努力；黃健豪提到，希望在文書作業上可簡化、加速；羅廷瑋說，希望可以雙箭齊發，藍、橘線可一起興建。

中市府交通局說明，台中捷運橘線起點設於台中國際機場，行經大雅市區、中科、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等，終點設於霧峰區台灣省議會紀念園區附近，全長29.2公里，共26座車站（15座高架車站、11座地下車站），總經費新台幣1396.35億元。