中捷橘線介面複雜難度高 鐵道局揭這五大難題明將審查

交通部明將審查中捷橘線可行性研究評估，鐵道局長楊正君說，2022年他看到市府可行性研究報告時，還想這麼多介面關卡要如何處理？沒想到歷經3年，市府交通局一一解題，介面單位沒有重大反對。楊正君說，明天還可聽專家學者意見，讓橘線順利走下去。

橘線是台中規劃第3條捷運，進度攸關中市捷運路網。鐵道局長楊正君說，他2022年首度看到市府爭取橘線報告時，認為困難重重，「這要如何處理？」楊正君列舉橘線複雜程度，包括卡了1年多的清泉崗空軍基地圍牆，因涉及國安細節，立委楊瓊瓔去年6月底協調後，國防部9月7日發函給中市府，同意基地圍牆退縮5公尺，讓路給捷運，市府代拆並負責全部經費，橘線跨出一大步。

楊正君指出，不只軍方圍牆，當初民航局也有意見，捷運高架或地下化也引起討論，最後改地下化；跨越高鐵，高層12米的限制；另與龍井機場如何界接；到火車站原來轉乘距離320公尺，現已改到80公尺。市府交通局要克服這麼多難題，介面單位溝通協調，目前沒有重大反對，「應該順利往前走」，他認為應予肯定。

楊正君接下來，橘線可行性研究有專家學者評估是否有不妥適，將來上線可以順利直行。3年多歷程，中央鐵道局與地方共同努力，讓捷運橘線往前走。

台中市府2021年4月將捷運橘線可行性研究送交通部審查，去年9月依中央審查意見修正後再提報，明天開審查會，初估總開發經費達1400億元，起點在台中國際機場，行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地點，終點在霧峰省議會附近，路線全長約29.2公里，共設26座車站，包括15座高架車站、11座地下車站。