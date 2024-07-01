快訊

台股上揚26點收23,058點 櫃買指數上漲0.81%再創新高

整理包／7月新制上路！8交通微罪不能檢舉、宜花東觀光補助 囤房稅2.0來了

遭控以醫美診斷書請假、放鳥團練 蘇打綠阿龔說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

控經營權之爭 50名居服員領嘸5月薪水 中市府廣場陳情

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
10多名居服員今早到中市府陳情，抗議5月薪水迄今未入帳，要求市長盧秀燕幫忙。圖／讀者提供
10多名居服員今早到中市府陳情，抗議5月薪水迄今未入帳，要求市長盧秀燕幫忙。圖／讀者提供

台中市北區某照顧服務勞動合作社10多名社員，今早到中市府陳情，超過50名居家服務員5月起沒領到薪水，總計300多萬元；有對夫妻都從事居服工作，被欠10多萬元薪水。抗議社員表示，現任理事會未善盡職責，已遭社員罷免，社會局卻不備查，導致權益受損。中市勞工局表示，若該機構未完全給付工資，將實施勞動檢查。

中市社會局表示，此為合作社管理階層糾紛，雙方都已提告，將請雙方來協調，並尊重司法程序。中市衛生局表示，該合作社因管理階層變動程序未完備，衛生局先暫時扣留補助款，並非不撥款，將請雙方協調，若達共識就會撥款。

「自己的合作社自己救。」10多名居服員聚集在中市府廣場，要向「大家長」市長盧秀燕陳情。居服員代表表示，合作社共有90名社員，理監事未善盡職責，已遭54名社員連署罷免，社會局卻不肯備查，質疑行政不中立。

居服員代表說，50多名居服員5月薪水迄今未入帳，總計300多萬元，其中陳姓夫妻都擔任居服員，薪水10多萬元領不到；有案家擔心糾紛影響服務品質，更怕找不到居服員，生活需要會大亂。

中市勞工局表示，雇主應給付全額工資，目前未接獲申訴，將派員前往該機構實施勞動檢查，若為全額或依規定給付薪資，將依法開罰2萬至100萬元罰鍰。

社會局表示，該合作社6月17日通過罷免案，21日提出備查，但被罷免人提出異議，社會局已函請雙方說明；依合作社選舉罷免辦法，尊重合作社自治，備查僅代表行政機關知悉，無准駁權限；雙方已提告興訟，尊重司法判決結果。

衛生局表示，合作社管理階層變動，因程序尚未完備，衛生局依規定無法撥付5月份長照服務費用，考量居服員生計，將請前後任理事主席協議，達成共識後再撥付5月份費用，以保障居服員權益。

居服員 罷免 衛生局

延伸閱讀

謝國樑面臨罷免戰 藍議員抱不平…批綠見縫插針「扎手扎腳」

罷免謝國樑第3階段 公民團體持續宣講、還想辦遊行造勢

朝野惡鬥山雨欲來 少數選票即可罷免

柯文哲籲罷免連署要更嚴謹 吳思瑤：變相沒收罷免權利

相關新聞

獨／中市兩議員回歸國民黨團 議員：該回家了！

台中市議會國民黨團增加新力軍，無黨的朱元宏、古秀英將加入國民黨團，下屆選舉也將「回歸」， 舉國民黨大旗參選。兩人都表示，...

暑假好熱！ 溪頭氣溫低平地8度 連續3天入園數破8千人

暑假第1天，台灣各地受西南風沉降影響，從北到南為高溫橙色燈號，各地天氣高溫炎熱，連續出現36度高溫，溪頭森林教育園區表示...

控經營權之爭 50名居服員領嘸5月薪水 中市府廣場陳情

台中市北區某照顧服務勞動合作社10多名社員，今早到中市府陳情，超過50名居家服務員5月起沒領到薪水，總計300多萬元；有...

南投埔里停車收費今上路 路側自動淨空驚呆眾人

南投埔里路邊停車今開始收費，過去一位難求的路段，路側竟罕見淨空，驚呆眾人，讓鎮民大呼爽快；但附近未收費的巷弄停滿滿，甚至...

中捷橘線介面複雜難度高 鐵道局揭這五大難題明將審查

交通部明將審查中捷橘線可行性研究評估，鐵道局長楊正君說，2022年他看到市府可行性研究報告時，還想這麼多介面關卡要如何處...

藍綠白立委同框爭取中捷橘線 李孟諺感動放利多

交通部明天將審查「台中捷運橘線可行性評估報告」，立委楊瓊瓔邀請立院交通委員會與交通部長李孟諺等人今現勘橘線進度，中市藍綠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。