控經營權之爭 50名居服員領嘸5月薪水 中市府廣場陳情

台中市北區某照顧服務勞動合作社10多名社員，今早到中市府陳情，超過50名居家服務員5月起沒領到薪水，總計300多萬元；有對夫妻都從事居服工作，被欠10多萬元薪水。抗議社員表示，現任理事會未善盡職責，已遭社員罷免，社會局卻不備查，導致權益受損。中市勞工局表示，若該機構未完全給付工資，將實施勞動檢查。

中市社會局表示，此為合作社管理階層糾紛，雙方都已提告，將請雙方來協調，並尊重司法程序。中市衛生局表示，該合作社因管理階層變動程序未完備，衛生局先暫時扣留補助款，並非不撥款，將請雙方協調，若達共識就會撥款。

「自己的合作社自己救。」10多名居服員聚集在中市府廣場，要向「大家長」市長盧秀燕陳情。居服員代表表示，合作社共有90名社員，理監事未善盡職責，已遭54名社員連署罷免，社會局卻不肯備查，質疑行政不中立。

居服員代表說，50多名居服員5月薪水迄今未入帳，總計300多萬元，其中陳姓夫妻都擔任居服員，薪水10多萬元領不到；有案家擔心糾紛影響服務品質，更怕找不到居服員，生活需要會大亂。

中市勞工局表示，雇主應給付全額工資，目前未接獲申訴，將派員前往該機構實施勞動檢查，若為全額或依規定給付薪資，將依法開罰2萬至100萬元罰鍰。

社會局表示，該合作社6月17日通過罷免案，21日提出備查，但被罷免人提出異議，社會局已函請雙方說明；依合作社選舉罷免辦法，尊重合作社自治，備查僅代表行政機關知悉，無准駁權限；雙方已提告興訟，尊重司法判決結果。

衛生局表示，合作社管理階層變動，因程序尚未完備，衛生局依規定無法撥付5月份長照服務費用，考量居服員生計，將請前後任理事主席協議，達成共識後再撥付5月份費用，以保障居服員權益。