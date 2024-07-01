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藍綠白立委同框爭取中捷橘線 李孟諺感動放利多

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運橘線路線經過清泉岡空軍基地圍牆，因涉及國安細節，全案卡關1年多，立委楊瓊瓔6月底協調後，國防部同意圍牆退縮5公尺，讓路給捷運。記者陳秋雲/攝影
台中捷運橘線路線經過清泉岡空軍基地圍牆，因涉及國安細節，全案卡關1年多，立委楊瓊瓔6月底協調後，國防部同意圍牆退縮5公尺，讓路給捷運。記者陳秋雲/攝影

交通部明天將審查「台中捷運橘線可行性評估報告」，立委楊瓊瓔邀請立院交通委員會與交通部長李孟諺等人今現勘橘線進度，中市藍綠白立委6人同框出席，李孟諺指出，首次會勘各政黨委員齊集，令人感動，並大放利多，因串聯機場、火車站等節點，重要產業聚落、重要學校及精華區，建議市府把「橘線」改「黃金線」。他說，明審查會希望把一些技術問題改為「但書」，不要卡在這裡，交部通會盡力協助。

立法委員楊瓊瓔邀立法院交通委員會、交通部部長李孟諺現勘「台中機場捷運橘線進度」，台中立委藍綠白同框，有國民黨楊瓊瓔、黃健豪、顏寬恒、羅廷瑋及民進黨何欣純、民眾黨麥玉珍，凸顯地方對台中第三條捷運的重視。交通部長李孟諺、鐵道局長楊正君表示，首方次在地方會勘看見藍綠暢立委同框，很感動。

李孟諺說，他是彰化人，讀中一中與中興大學，了解到橘線相當重要，且台中是國際都市，只有一條捷運還不夠，加上藍線、橘線形成路網。

李孟諺大放利多，他說，明天審查會，希望把一些技術性的小問題列但書即可，一邊解決，不要卡在這裡。他提到，台中是第二大城，國際都市，只有一條捷運還不夠，必須加上藍線、橘線成路網。

市府秘書長黃崇典、交通局長葉昭甫都強調，希望交通部明天通過橘線可行性評估，讓市府可儘速著手綜合性評估，如果順利動工，預計12年可完成。黃崇典提到，橘線最大難題是國防部清泉崗機場的圍牆，最後軍方同意退縮圍牆，市府將協助先建後拆。

李孟諺指出，捷運橘線規劃從台中機場到霧峰，經過轉運中心、火車站等交通重要節點，還有沿線的中科、精密機械園區、商圈，還有多所重點學校，他建議交通局長葉昭甫應建議市長盧秀燕，把橘線改為「黃金線」。還打趣說，路線經過他的兩所母校中一中及中興大學，沿線還有不少親友住所，應向政風處報備。

民進黨立委何欣純說，台中捷運應同步推動，形成路網更有利地方發展，希望交通部把握時效，儘速通過評估報告與補助經費。

立委黃健豪、羅廷瑋說，藍綠白雖在國會吵架，但對地方建設一起努，橘線總經費1400億比藍線便宜，希望台中捷運不要一條一條蓋，最後並進式建設。

立委顏寬恒、楊瓊瓔說，橘線從機場到霧峰，經過北北區、中西東南區到屯區，與其他運形成路網，未來可讓旅客「中進中出」，希望交通部大力協助。

民眾黨立委麥玉珍說，她來自越南，當地的交通號誌只是參考用，希望越南可以組團到台灣考察，了解基礎建設的重要。

議員吳呈賢與吳建德兄弟都表示，捷運是民眾最期盼的，希望規劃到大雅，方便中科員工與居民，帶動發展。

台中捷運橘線現勘，藍綠白立委同框出席，爭取捷運。記者陳秋雲/攝影
台中捷運橘線現勘，藍綠白立委同框出席，爭取捷運。記者陳秋雲/攝影

交通部長 台中捷運 李孟諺

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