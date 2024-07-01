台中市7月系列徵才 創維塑膠開出薪資6萬元工程師職缺

台中市政府7月系列徵才，廣邀製造業、服務業及批發零售業等80家次廠商參加，提供逾3500個優質職缺。其中成立近40年的「創維塑膠」開出薪資上看6萬元的工程師職缺，火鍋連鎖品牌「築間餐飲」有薪資上看5萬8千元的區主管職缺，「三井資訊」提供薪資最高5萬元的業務專員。為因應暑期打工需求，企業也提供近千個部份工時兼職職缺，歡迎青年朋友把握機會。

勞工局長林淑媛說，暑期的7月13、14日及8月17、18日也將辦理二梯次「青年職涯品牌行銷研習營」，透過兩天一夜的營隊活動，提供職涯諮詢、履歷撰寫、影音履歷、面試技巧等內容，幫助青年拓展職涯視野，全程免費。

參與徵才的台灣壽司郎表示，近期擴店及暑假人流增加亟需人才，預計招募95名正(兼)職人員，透過豐原站徵才活動協助媒合青年暑期打工人才。宏全國際說，已連續多年參與沙鹿站食品產業徵才，能精準鎖定目標人才，並吸引特定技能及經驗的求職民眾參加，此次釋出儲備幹部、電機及品保人員等47個職缺。

全球凱展台灣分公司也表示，5月份與市府銀髮據點合作辦理模擬銷售體驗式徵才，讓民眾更了解工作內容，對人才媒合相當有助益，此次預計招募60名行銷展售專員，學歷不拘，歡迎有服務熱忱的求職者參加。

台中市就業服務處說，徵才時間分別是2日在北屯區四里聯合活動中心、10日在陽明市政大樓、19日東區勞工服務中心、20日在梧棲區農會，及31日在市立圖書館大里分館，詳情可上台中市就業服務處官網查詢(https://gov.tw/XJo)，或洽台中市就業服務處04-22289111轉36100洽詢。