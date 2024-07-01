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肺結節腫大原以為罹癌要開刀 醫查出只是感染吃藥就康復了

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
澄清醫院中港院區感染科主任陳賢孟。圖／澄清醫院中港院區提供
澄清醫院中港院區感染科主任陳賢孟。圖／澄清醫院中港院區提供

一名53歲男性日前健檢發現肺部有一顆2公分腫瘤，切片確認是「球黴菌」感染，導致肺結節腫大，所幸及時發現，只要服用抗黴菌藥物治療，無須動刀，患者的結節已逐漸縮小且恢復健康。澄清醫院中港院區感染科主任陳賢孟說，此案屬慢性無症狀，若未及早發現與施藥，結節恐越長越大，進而引發肺炎、或呼吸衰竭。

陳賢孟說，患者就職於環保業，近年從來未出境，卻感染台灣罕見的「球黴菌」，可能和他的工作場所有許多污物且潮濕有關，以致出現肺結節腫大。但因沒有任何症狀，能發現是因接受例行員工健康檢查。患者原憂心是否為癌症，差點接受其他醫院建議開刀切除，但轉到澄清醫院胸腔外科看診，經安排切片檢查，確認並非惡性腫瘤後，外科部主任賴重佑迅速轉介到感染科，接受後續藥物治療。

陳賢孟說，「球黴菌」是一種致病真菌，感染常見來自美國西南方與地球西半部區域，鮮少出現台灣本土，而此菌種感染方式是環境吸入式，慢性初期通常無明顯症狀容易被忽略，等到後期恐引發肺炎或呼吸衰竭。

而急性球黴菌感染則會出現呼吸喘、咳血以及肺炎等病症，初期病況在可掌握範圍內，僅需吃三個月抗黴菌藥物治療。患者四月中旬開始服藥，目前規律用藥、定期回診追蹤、並穩定康復中，患者慶幸免除了一次非必要的手術。

他提醒，如處於潮濕容易滋生菌種的環境中，仍有感染的風險，務必要戴好口罩、確實落實勤洗手與消毒之個人衛生習慣，避免接觸性與吸入性感染的菌種，才能有效防止「球黴菌」或其他細菌孳生及感染。

患者 肺炎 黴菌

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