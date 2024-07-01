看人家怎麼資源再利用 王惠美參訪德國最大資源循環企業

彰化縣環保局推動多元化處理垃圾，積極尋找各類廢棄物再利用管道，縣長王惠美昨天率團前往德國最大的資源循環企業-瑞曼迪斯集團核心總部利柏循環園區參訪，對於廠方實現高效能源轉換和顯著減少碳排的效益，印象深刻，認為對彰化縣在氣候變遷因應推動有極大的參考價值。

彰化縣積極開發各類廢棄物再利用管道，目前已針對廢樹枝、芭樂套袋及陶瓷磚瓦等廢棄物拓寬去化管道。在處理廢樹枝方面，環保局已購買履帶式破碎機，破碎後樹枝可鋪設揚塵好發地點，減少揚塵發生，同時破碎後樹枝也可作為堆肥副資材；芭樂套袋及陶瓷磚瓦已尋得再利用廠商收受，確保後續再利用管道暢通。但比起德國做法仍有很長的路要走。

王惠美一行，由瑞曼迪斯總經理陸博德親自接待，參觀占地230公頃的利柏循環園區，區內擁有多項資源循環設施，包括廢塑膠再利用廠、金屬回收廠、化製廠、廢電子電機回收廠、無機礦物回收廠、有機物質堆肥廠、廢木材生質能源廠及發電廠。

陸博德表示，園區設施透過先進的循環技術，每年可循環約140萬噸廢棄物，產生的能源不僅可滿足園區內營運所需外，生質能源發電廠併入電網可滿足25萬人口城市的用電需求，並減少約48.8萬公噸的碳排放，對歐洲因應氣候變遷具有顯著的正面影響。

王惠美縣長表示，利柏循環園區提供了豐富的廢棄物再利用、經驗和技術借鑒，不論是廢塑膠依後端替代燃煤鍋爐使用需求，客製化提供品質穩定的固體再生燃料，化製廠及生廚餘堆肥廠採用全密閉式的循環方式，完全無異味逸散，值得稱許。