台中今起增21處科技執法 民批搶錢

台中市今天起新增21處科技執法地點，民眾批評「搶錢」。中市警方以科技執法有效降低事故率39%，呼籲民眾換位思考。不過，市議員指出，科技執法不是為開單而設，最重要是降低交通事故，警方應加強告示與宣導；市長盧秀燕則在道安會報指示，科技執法預告牌必須明確、明顯，讓民眾能夠提前預警，避免違法行為。

台中市第四警分局長李建興日前在社區治安會議中指出，統計所轄南屯區環中路與五權西路口、環中路與永春路口，在前年、去年建置科技執法迄今，車禍事故發生數從原先的276件減至168件，事故率明顯下降39.13%，顯然有成效。

四分局交通組長陳敬中說，從設置科技設備執法後，顯著下降的事故率可知，警方：事故率下降39%，一昧認為政府搶錢，籲民眾換位思考，從根本導正自身錯誤的駕駛習慣，才能大幅降低車禍事故的發生。

民進黨市議員林德宇表示，全市21處科技執法路口，2023年全年間開單數就接近13萬件，但科技執法最重要是要降低交通事故，而非為開單而設，他要求警察局在科技執法路口路段要做好告示和宣導，不只減少交通事故，同步也降低違規事件。

國民黨議員李中表示，近來電子科技執法，民怨不斷上升，第一線警察要主動彙集經驗，並請警察局主管利用道安會報，向交通局提出相關建議，交通局也應設置標誌或劃設標線，考量現地可行狀態進行機動調整，事涉中央層級的修法，也請積極行文中央主管機關，盡早提出修法或新增配套措施。

桃園高鐵站周邊屢有違停，桃園市警察局去年6月起，在高鐵站1號門、8號門臨時接送區建置科技執法設備偵測違停，雖然違規率下降85%，但仍有部分車主找死角刻意規避取締，警方7月起，升級建置「前置攝影鏡頭」，違規車輛的前、後車牌都逃不過科技法眼。

桃園市交通警察大隊長鄭文銘說，桃園高鐵站運量大，無論計程車或民眾接送臨停需求高，為減少鏡頭死角，先前已邀民代會勘討論加裝前置鏡頭，7月起若偵測到違停，最高可罰1200元。

新竹縣近年也在易肇事路口建置科技執法設備，事故率減少35%展現成效，7月起，擇定竹北喜來登飯店周邊、新豐、竹東火車站及關西菜市場周邊共5處路口增設科技執法，主要針對車輛未禮讓行人及闖紅燈項目取締，不少用路人樂見其成，提升行人安全。